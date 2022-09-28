Гейлі Бібер уперше відповіла на чутки про те, що "відбила" Джастіна Бібера в Селени Гомес

Відому супермодель Гейлі Бібер давно звинувачують у тому, що вона розбила пару Джастіна Бібера та Селени Гомес.

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Багато шанувальників Селени Гомес дуже зраділи, коли дізналися, що вона має роман із Джастіном Бібером. Їхня пара була однією з найкрасивіших і найобговорюваніших у соціальних мережах. Після їхнього розставання вже минуло кілька років, але шанувальники досі не можуть заспокоїтися, тому завзято шукають причину розладу в їхніх стосунках. Про це повідомляє tochka.net.

Відомо, що Бібер недовго залишався сам і незабаром почав зустрічатися з популярною моделлю Гейлі Болдвін. Через якийсь час кохані одружилися та вже 4 роки перебувають у щасливому шлюбі.

Шанувальники Гомес вважають, що Бібер підходить більше співачці, і тому часто звинувачують модель у розпаді їхньої пари. Декілька років фанати критикують Гейлі за вчинок, доводять, що вона "відбила" співака в коханої.

У подкасті Call Her Daddy ведучий поставив запитання моделі, чи було щось між ними з Джастіном, поки він був у стосунках із Селеною. Гейлі заявила, що це повна маячня, але багато хто її ненавидить саме через цю неправду.

"Це шалено. Я ніколи не говорила про це. Велика частина ненависті виходить через те, що люди думають, що я його відбила. Пройшло достатньо часу. Я займаюся своїми справами. Я нічого не роблю, нічого не говорю. Залишіть мене в спокої, будь ласка. Я благаю вас. Справді. Це моє єдине прохання. Будьте нещасливі десь в іншому місці, будь ласка", — сказала Гейлі.

Відомо, що до знайомства з Бібером модель була його великою шанувальницею. Коли в нього почався роман із Селеною Гомес, вона захоплювалася їхньою парою та навіть подумати не могла, що незабаром сама стане дружиною Джастіна.

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