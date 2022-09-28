У шапці та масці. Кара Делевінь вийшла на публіку після чуток про проблеми зі здоров'ям (фото)

Знаменитість відвідала Паризький тиждень моди.

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30-річна британська модель та акторка Кара Делевінь з'явилася на публіці після чуток про серйозні проблеми з ментальним здоров'ям. Про це пише Daily Mail.

Зірку глянців та соцмереж помітили в паризькому аеропорту Шарля де Голля. Судячи з усього, вона прилетіла на Тиждень моди у столиці Франції.

Для першого виходу у світ після чуток про проблеми з вживанням заборонених речовин Кара Делевінь обрала білу футболку та клітчастий зручний костюм. На ногах моделі були туфлі на шнурівці. А на голові — чорна трендова шапка-біні, захисна маска та темні окуляри.

[ + – ] Кара Делевінь у Парижі

Згодом знаменитість поділилася кількома знімками у чорному штанному костюмі з екстремальним декольте, підписавши їх "cara❤️karl". Судячи з усього, зірка мала на увазі бренд легендарного дизайнера Карла Лагерфельда, який вважав Кару однією зі своїх муз.

[ + – ] Кара Делевінь

Раніше 30-річна знаменитість налякала своїх фанатів незвичною поведінкою. Спочатку вона під час фестивалю у пустелі Burning Mаn кілька днів не приймала душ та майже нічого не їла. Також її помітили в одному з аеропортів в одних шкарпетках.

У мережі почали ширитися чутки про погіршення ментального здоров'я моделі та проблеми з вживанням заборонених речовин.

[ + – ] Кара Делевінь налякала своїх фанатів дивною поведінкою

Нагадаємо, родина Кари Делевінь прокоментувала дивну поведінку знаменитості.

Також Фокус писав про реакцію Марго Роббі на проблеми зі здоров'ям її подруги Кари Делевінь.