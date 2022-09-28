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Стиль життя

У шапці та масці. Кара Делевінь вийшла на публіку після чуток про проблеми зі здоров'ям (фото)

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Фото: Instagram caradelevingne | Кара Делевінь

Знаменитість відвідала Паризький тиждень моди.

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30-річна британська модель та акторка Кара Делевінь з'явилася на публіці після чуток про серйозні проблеми з ментальним здоров'ям. Про це пише Daily Mail.

Зірку глянців та соцмереж помітили в паризькому аеропорту Шарля де Голля. Судячи з усього, вона прилетіла на Тиждень моди у столиці Франції.

Для першого виходу у світ після чуток про проблеми з вживанням заборонених речовин Кара Делевінь обрала білу футболку та клітчастий зручний костюм. На ногах моделі були туфлі на шнурівці. А на голові — чорна трендова шапка-біні, захисна маска та темні окуляри.

Кара Делевінь у Парижі

Згодом знаменитість поділилася кількома знімками у чорному штанному костюмі з екстремальним декольте, підписавши їх "cara❤️karl". Судячи з усього, зірка мала на увазі бренд легендарного дизайнера Карла Лагерфельда, який вважав Кару однією зі своїх муз.

Кара Делевінь

Раніше 30-річна знаменитість налякала своїх фанатів незвичною поведінкою. Спочатку вона під час фестивалю у пустелі Burning Mаn кілька днів не приймала душ та майже нічого не їла. Також її помітили в одному з аеропортів в одних шкарпетках.

У мережі почали ширитися чутки про погіршення ментального здоров'я моделі та проблеми з вживанням заборонених речовин.

Кара Делевінь налякала своїх фанатів дивною поведінкою

Нагадаємо, родина Кари Делевінь прокоментувала дивну поведінку знаменитості.

Також Фокус писав про реакцію Марго Роббі на проблеми зі здоров'ям її подруги Кари Делевінь.