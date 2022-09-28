В шапке и маске. Кара Делевинь вышла на публику после слухов о проблемах со здоровьем (фото)
Знаменитость посетила Парижскую неделю моды.
30-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь появилась на публике после слухов о серьезных проблемах с ментальным здоровьем. Об этом пишет Daily Mail.
Звезду глянцев и соцсетей заметили в парижском аэропорту Шарля де Голля. Судя по всему, она прилетела на Неделю моды в столице Франции.
Для первого выхода в свет после слухов о проблемах с употреблением запрещенных веществ Кара Делевинь выбрала белую футболку и удобный клетчатый костюм. На ногах модели были туфли на шнуровке. А на голове – черная трендовая шапка-бини, защитная маска и темные очки.
Впоследствии знаменитость поделилась несколькими снимками в черном брючном костюме с экстремальным декольте, подписав их "cara❤️karl". Судя по всему, звезда имела в виду бренд легендарного дизайнера Карла Лагерфельда, считавшего Кару одной из своих муз.
Ранее 30-летняя знаменитость испугала своих фанатов необычным поведением. Сначала она во время фестиваля в пустыне Burning Man несколько дней не принимала душ и почти ничего не ела. Также ее заметили в одном из аэропортов в одних носках.
В Сети начали распространяться слухи об ухудшении ментального здоровья модели и ее проблемах с запрещенными веществами.
Напомним, семья Кары Делевинь прокомментировала странное поведение знаменитости.
Также Фокус писал о реакции Марго Робби на проблемы со здоровьем ее подруги Кары Делевинь.