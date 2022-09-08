Семья Кары Делевинь отреагировала на ее странное поведение в аэропорту

Незадолго до инцидента в аэропорту Кара провела несколько дней на фестивале Burning Man. Все это время она ничего не ела и не принимала душ.

Семья британской супермодели и актрисы Кары Делевинь вынуждена была отреагировать на неадекватное поведение девушки в аэропорту Ван-Найс в Лос-Анджелесе, где та разгуливала по территории в носках, с сигаретой и вела себя, мягко говоря, неадекватно. Сейчас родственники и друзья ищут способ помочь Каре, вплоть до "принудительного вмешательства", пишет The Sun.

"Мы все невероятно обеспокоены. Ситуация накаляется уже несколько недель, и в нее вовлечена семья Кары. Ходят разговоры о том, чтобы инсценировать какое-то вмешательство и убедиться, что Каре будет оказана помощь, которая может ей понадобиться. В последнее время она жгла свечу с обоих концов, и это явно берет свое", – сказал близкий друг модели журналистам, имея в виду, что девушка слишком интенсивно работала и так же активно отдыхала, не заботясь о дальнейших последствиях.

Родители Делевинь, состоятельный застройщик Чарльз Делевинь и его жена Пандора, живут в Англии. У модели также есть трое братьев и сестер, в том числе светская львица Поппи Делевинь.

Как известно, в понедельник, 5 сентября, Кара опоздала на два часа на рейс, а затем выглядела растрепанной и нервной перед посадкой в ​​частный самолет Jay-Z. Делевинь прибыла в аэропорт вместе со своими помощниками около полудня по местному времени. На ней была футболка с изображением Бритни Спирс, черные спортивные штаны с зелеными, желтыми и красными полосками, желтые носки и белая обув, которую она затем сняла. Супермодель не могла контролировать движения своего тела в определенные моменты, когда ее видели разговаривающей по телефону,. Она наклонялась, роняла телефон, нервно ходила и будто не могла перестать двигаться.

Ее помощница держала собаку Делевинь и соломенную шляпу с ярко-розовой надписью "Похмелье", когда они шли к трапу. По информации источника, Делевинь находилась в самолете около 45 минут. После беседы одного из членов команды модели с сотрудниками аэропорта Кару сняли с самолета, посадили обратно во внедорожник, в котором она приехала, и увезли назад в город.

По информации СМИ, Делевинь провела некоторое время на фестивале Burning Man. Все это время она ничего не ела и не принимала душ. С ней были ее сестра и друзья.

Всего за несколько недель до того, как появились эти фотографии, модель отпраздновала свое 30-летие на яхте в шумной компании. Друзья говорят, что Кара выглядит все более неухоженной и грязной, чем обычно, а на ее коже обострился псориаз, которым она давно страдает.

Некоторые обозреватели предполагают, что причиной наплевать на себя для Кары стало одиночество, поскольку в последние годы она лишилась практически всех близких подруг. В 2020-м девушка рассталась с актрисой Эшли Бенсон. Певица Рита Ора, которая была так близка с Карой, что они называли друг друга "женушками", этим летом вышла замуж за режиссера Тайку Вайтити, а актриса Аня Тейлор-Джой, жившая в прошлом году с Карой в Лос-Анджелесе, тоже недавно вышла замуж. Аня назвала Кару "малышом-манчкином" в социальных сетях, заявив: "Ты – все", и их видели держащимися за руки на показах мод.

Дружба Делевинь и Селены Гомес, похоже, тоже угасла после того, как они сделали одинаковые татуировки с розами и были замечены целующимися во время просмотра баскетбола в прошлом году.

В январе Кара была замечена в баре со старой подругой Сиенной Миллер, однако теперь та встречается с моделью Оли Грин.

Напомним, в июне Кару заметили на свидании в Венеции с таинственной девушкой.