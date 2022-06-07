Кара Делевинь сходила на свидание с таинственной девушкой в Венеции

Кара Делевинь известна своими многочисленными романами, но пока скрывает, кто ее новая подруга

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29-летняя модель Кара Делевинь устроила фотосессию для себя и своей новой девушки на крыше в Венеции. Об этом пишет Daily Mail.

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Модель ранее говорила, что является пансексуалкой и бисексуалкой, а также своими многочисленными романами. Она встречалась с актрисой Мишель Родригес, певицей Энни Кларк, известной как St. Vincent, а также с Пэрис Джексон, дочкой поп-короля Майкла Джексона. Самыми долгими ее отношениями был роман с актрисой Эшли Бенсон. С ней Кара даже жила вместе более двух лет.

Но в последнее время ее сердце было свободно, так что появления ее с новой девушкой вызвало интерес у журналистов таблоидов. Пока неизвестно, кто новая подруга Делевинь, с которой она обменивалась поцелуями на крыше и прогуливалась по Венеции.

[ + – ] Кара Делевинь и ее новая девушка

В Венецию модель прилетела, чтобы принять участие в демонстрации новых моторных катеров UIM E1 World Championship. На выходных она приняла участие в презентации новой RaceBird, первой в мире полностью электрической гоночной лодки.

[ + – ] Кара Делевинь презентовала новую скоростную электрическую лодку RaceBird Фото: Getty Images

Судно RaceBird является детищем норвежского дизайнера Софи Хорн и построено совместно с военно-морским архитектором и морским инженером Брунелло Акампорой и опытными инженерами из Victory Marine и SeaBird Technologies.

А в конце мая Кара Делевинь появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в идеальном черном вечернем платье от Balmain в компании художественного директора этого бренда – Оливье Рустена.