Кара Делевинь в черном топе и юбке-макси посетила гала-ужин в Венеции

Модель презентовала первую в мире электрическую лодку.

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На выходных 29-летняя британская модель Кара Делевинь посетила гала-ужин в Венеции, затмив всех стильным черным нарядом. Об этом сообщает Dailу mail.

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Для выхода в свет знаменитость выбрала черный топ, оголив живот, и юбку макси на высокой талии с эффектными разрезами на бедрах. Образ модель дополнила грубыми ботинками на шнуровке, а также многослойными ожерельями с подвесками и браслетом из бисера.

Волосы Кара зачесала назад, придав им объем. Знаменитость сделала драматический темный макияж глаз, дополнив его вишнево-красной помадой на губах. В таком виде модель появилась на мероприятии по случаю презентации электрической лодки RaceBird в отеле San Clemente Palace Kempinski в рамках запуска серии чемпионатов мира по моторным лодкам E1 Union Internationale Motonautique (UIM).

[ + – ] Кара Делевинь выбрала для выхода в свет черную макси-юбку с эффектными разрезами и черный топ. Фото: Getty Images

Как пишет Dailу mail, в тот же день модель участвовала в рекламной кампании, проплыв по знаменитым каналам города на лодке RaceBird. В какой-то момент звезда "Отряда самоубийц" даже забрался в кабину управления и села за руль нового гоночного катера.

[ + – ] Кара Делевинь презентовала электрическую лодку RaceBird Фото: Getty Images

На презентации лодки на воде Кара была одета в черно-сине-желтый гоночный комбинезон. В правой руке модель держала шлем. Спортивный образ Кара завершила, уложив свои светлые локоны набок.

Напомним, E1 World Electric Powerboat Series — это гоночная серия чемпионатов, созданная специально для электрических лодок. Инициаторы гонок — Алехандро Агагомю, который является основателем серии чемпионатов Formula E и Extreme E, а также Роди Бассо, бывший директор по автоспорту в McLaren с опытом работы в Формуле-1.

E1 — это первый чемпионат по гонкам на электрических катерах, санкционированный Международным союзом мотогонщиков (UIM), мировым руководящим органом моторных лодок.

Во время соревнований пилоты летают прямо над поверхностью воды с использованием инновационной технологии подводных крыльев.

Фокус ранее рассказывал, в каком эффектном наряде супермодель Кара Делевинь появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. И хотя знаменитости было трудно передвигаться в платье, выглядела она сногсшибательно.