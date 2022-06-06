Кара Делевінь у чорному топі та спідниці-максі відвідала гала-вечерю у Венеції

Модель презентувала перший у світі електричний човен.

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На вихідних 29-річна британська модель Кара Делевінь відвідала гала-вечерю у Венеції, затьмаривши всіх стильним чорним вбранням. Про це повідомляє Dail mail.

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Для появи знаменитість вибрала чорний топ, оголивши живіт, і спідницю максі з високою талією з ефектними розрізами на стегнах. Образ модель доповнила грубими черевиками на шнурівці, а також багатошаровим намистом з підвісками та браслетом із бісеру.

Волосся Кара зібрала назад, надавши йому об'єм. Знаменитість зробила драматичний темний макіяж очей, доповнивши його вишнево-червоною помадою на губах. У такому вигляді модель з'явилася на заході з нагоди презентації електричного човна RaceBird у готелі San Clemente Palace Kempinski у межах запуску серії чемпіонатів світу з моторних човнів E1 Union Internationale Motonautique (UIM).

[ + – ] Кара Делевінь обрала для появи чорну максі-спідницю з ефектними розрізами і чорний топ. Фото: Getty Images

Як пише Dailу mail, того ж дня модель брала участь у рекламній кампанії, пропливши знаменитими каналами міста на човні RaceBird. Якоїсь миті зірка "Загону самогубців" навіть залізла у кабіну управління та сіла за кермо нового гоночного катера.

[ + – ] Кара Делевінь презентувала електричний човен RaceBird Фото: Getty Images

На презентації човна на воді Кара була одягнена у чорно-синьо-жовтий гоночний комбінезон. У правій руці модель тримала шолом. Спортивний образ Кара завершила, уклавши свої світлі локони набік.

Нагадаємо, E1 World Electric Powerboat Series — це гоночна серія чемпіонатів, створена спеціально для електричних човнів. Ініціатори перегонів — Алехандро Агагомю, який є засновником серії чемпіонатів Formula E та Extreme E, а також Роді Бассо, колишній директор з автоспорту в McLaren з досвідом роботи у Формулі-1.

E1 — це перший чемпіонат з гонок на електричних катерах, санкціонований Міжнародним союзом мотогонщиків (UIM), світовим керівним органом моторних човнів.

Під час змагань пілоти літають над поверхнею води з використанням інноваційної технології підводних крил.

Фокус раніше розповідав, в якому ефектному вбранні супермодель Кара Делевінь з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю Канн. І хоча знаменитості було важко пересуватися в сукні, виглядала вона надзвичайно.