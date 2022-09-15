Марго Робби в слезах покинула дом Кары Делевинь

Эмоции Марго Робби заставили поклонников Кары Делевинь всерьез забеспокоиться о том, в каком состоянии сейчас 30-летняя актриса и супермодель.

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32-летняя американская актриса из первого эшелона Голливуда Марго Робби была замечена у дома своей близкой подруги, британской модели Кары Делевинь, который та арендует в Западном Голливуде. Знаменитость уходила прочь и вытирала слезы, пишет Daily Mail.

Марго поехала в аэропорт Лос-Анджелеса около 17:00 по местному времени. Была ли в это время дома Кара, неизвестно.

В понедельник Делевинь не появилась в Нью-Йорке на презентации своей модной коллекции в честь покойного дизайнера Карла Лагерфельда, которая состоялась в ресторане Sagaна Манхеттэне. Она также пропустила церемонию вручения премии "Эмми", где должна была присутствовать со своими коллегами по сериалу "Убийства в одном здании".

Эмоции Марго Робби встревожили поклонников Кары Деолевинь, поскольку совсем недавно супермодель поразила весь мир своим неадекватным поведением в аэропорту Лос-Анджелеса. Девушку не пустили на борт частного самолета, поскольку она вела себя очень странно: ходила в одних носках по территории аэропорта, курила и явно не могла координировать свои движения.

Психическое и физическое состояние Кары вызвало беспокойство у ее семьи, которая готова прибегнуть даже к принудительным мерам для того, чтобы помочь ей справиться с кризисом и проблемами со здоровьем.

Робби и Делевинь – давние подруги. Они вместе снялись в фильме "Отряд самоубийц" 2016 года. В прошлом месяце Кара пригласила Марго отпраздновать свое 30-летие на роскошной яхте у берегов Форментеры (Испания).

Напомним, Марго Робби стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. За роль в фильме "Барби" она получит рекордные 12,5 миллионов долларов. А недавно в Сети появился первый трейлер нового фильма с Робби под названием "Вавилон".