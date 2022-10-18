Гейлі Бібер перефарбувала волосся у вишневий колір

Гейлі неодноразово перефарбовувала волосся у найнезвичайніші кольори.

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25-річна акторка та модель Гейлі Бібер вирішила поекспериментувати з кольором волосся. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімки та відео, на яких позує з червоним кольором волосся.

Засновниця бренду засобів догляду за шкірою Rhode, яка є брюнеткою, ще в березні перефарбувала волосся в шоколадно-каштановий колір. Тепер же, напередодні Гелловіну, вона знову змінила колір шевелюри на рубіново-рудий, що нагадує культові локони Отруйного Плюща з коміксів DC.

На фото її волосся прибрано назад, а кілька локонів обрамляють обличчя знаменитості.

У ТikTok, яке вона опублікувала того ж дня, Бібер та візажистка Лія Дарсі знімали кумедне відео на YouTube, приміряючи сезонні образи, які їм подобалися. Наразі кадри ще не опубліковані на каналі Гейлі, але мають з'явитися незабаром.

Гейлі і раніше приміряла рожевий колір волосся. Так, у січні 2017 року вона вперше пофарбувалась у цей відтінок. Надалі колір її волосся змінювався від неоново-жовтого до синього, проте не завжди було зрозуміло, чи це перука, чи використання тону для волосся.

Раніше ми писали про те, що Гейлі публічно продемонструвала своє ставлення до колишньої дівчини Джастіна Бібера Селени Гомес. Дівчата разом позували на 2-му щорічному гала-вечорі Музею кіноакадемії у Лос-Анджелесі. Обидві вони виглядали задоволеними, і, судячи з їхнього настрою, семирічної ворожнечі настав кінець. Раніше Гейлі заперечувала, що відвела Джастіна у Селени. За її словами, на той момент, коли вони почали зустрічатися, артист уже якийсь час був самотнім.