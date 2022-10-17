Гейлі Бібер розвіяла чутки про ворожнечу із Селеною Гомес спільним фото

Гейлі Бібер неодноразово говорила про те, що не є ворогом Селени Гомес і не забрала в неї Джастіна.

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25-річна модель Гейлі Бібер і 30-річна поп-співачка Селена Гомес, яким приписували семирічну ворожнечу через Джастіна Бібера, відповіли всім злим язикам дуже промовистим фото. Дівчата зробили спільний знімок на 2-му щорічному гала-вечорі Музею кіноакадемії в Лос-Анджелесі, пише People.

На заході Гейлі сяяла в коричневій сукні без бретелів, із оригінальним ліфом, відкритим животом і драпіруванням на спідниці з весняно-літньої колекції Saint Laurent, яку зовсім недавно представили на Тижні моди в Парижі, босоніжках на підборах і платформі того ж бренду та з каблучкою Tiffani & Со. Селена ж обрала чорний штанний костюм.

У кадрі обидві дівчата мають дуже веселий вигляд. На одному з кадрів Селена тримає руку на нозі Гейлі, а на іншому — усміхається, стоячи поряд із Бібер.

Це сталося за кілька тижнів після того, як в ефірі подкасту Алекси Купера Call Her Daddy Гейлі спростувала чутки про те, що вона нібито "вкрала" Джастіна в Селени. За її словами, у неї "не той характер, щоб псувати чиїсь стосунки":

"Я можу сказати: я ніколи не була з ним, коли він був у стосунках із будь-ким — це все!"

Гейлі познайомилася з Джастіном на одному з його виступів на Today Show у 2009 році. Ці кадри потім стали архівними та навіть потрапили у зворушливий кліп, де підлітків знайомить батько дівчини Стівен Болдвін, брат актора Алека Болдвіна.

У 2014 році вони знову зустрілися, а через два роки, 2016-го, Джастін вперше публічно розповів про свої стосунки з Гейлі.

Того ж року пара розлучилася, а 2018-го помирилася. За цей час Бібер пробував знову налагодити стосунки із Селеною Гомес, але спроби не мали успіху: вони остаточно розійшлися, і Джастін повернувся до Гейлі.

Закохані одружилися на великій церемонії в Montage Palmetto Bluff у Блаффтоні, Південна Кароліна, чотири роки тому. На весіллі були присутні 150 гостей з-поміж рідних і друзів молодят.

За словами Гейлі, яку фанати Селени неодноразово ображали, вважаючи її розлучницею, вони з Гомес не є ворогами та спілкуються.

Місіс Бібер спростувала інформацію про те, що плакала на Met Gala 2021 через те, що хуліган скандував ім'я Селени. Вона сказала, що їй "щось потрапило в око".

"Я чула, як усі кричать, і знову ж таки, я думаю, що якась частина мене заціпеніла. Я була дуже здивована. Я не знала, чи це так насправді, поки не подивилася відео".

Нагадаємо, до знайомства з Бібером модель була його великою шанувальницею. Коли в нього почався роман із Селеною Гомес, вона захоплювалася їхньою парою та навіть подумати не могла, що незабаром сама стане дружиною Джастіна.