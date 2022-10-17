Хейли Бибер развеяла слухи о вражде с Селеной Гомес совместным фото

Хейли Бибер неоднократно говорила о том, что не является врагом Селены Гомес и не уводила у нее Джастина.

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25-летняя модель Хейли Бибер и 30-летняя поп-певица Селена Гомес, которым приписывали семилетнюю вражду из-за Джастина Бибера, ответили всем злопыхателям очень красноречивым фото. Девушки сделали совместный снимок на 2-м ежегодном гала-вечере Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе, пишет People.

На мероприятии Хейли блистала в коричневом платье без бретелей, с оригинальным лифом, открытым животом и драпировкой на юбке, из весенне-летней коллекции Saint Laurent, которое совсем недавно было представлено на Неделе моды в Парижа, босоножки на каблуке и платформе того же бренда и кольцо Tiffani & Со. Селена же выбрала черный брючный костюм.

В кадре обе девушки выглядят очень веселыми. На одном из кадром Селена держит руку на ноге Хейли, а на другом – улыбается, стоя рядом с Бибер.

Это произошло через несколько недель после того, как в эфире подкаста Алекса Купера Call Her Daddy Хейли опровергла слухи о том, что она якобы "украла" Джастина у Селены. По ее словам, у нее "не тот характер, чтобы портить чьи-то отношения":

"Я могу сказать: я никогда не была с ним, когда он был в отношениях с кем-либо – это все!"

Хейли познакомилась с Джастином на одном из его выступлений на Today Show в 2009 году. Эти кадры затем стали архивными и даже попали в трогательный клип, где подростков знакомит отец девушки Стивен Болдуин, брат актера Алека Болдуина.

В 2014 году они снова встретились, а спустя два года, в 2016-м Джастин впервые публично рассказал о своих отношениях с Хейли.

В том же году пара рассталась, а в 2018-м помирилась. За это время Бибер пробовал снова наладить отношения с Селеной Гомес, но попытки не увенчались успехом: они окончательно разошлись, и Джастин вернулся к Хейли.

Влюбленные поженились на большой церемонии в Montage Palmetto Bluff в Блаффтоне, Южная Каролина, четыре года назад. На свадьбе присутствовали 150 гостей из числа родных и друзей молодоженов.

По словам Хейли, которую фанаты Селены неоднократно оскорбляли, считая ее разлучницей, они с Гомес не являются врагами и общаются.

Миссис Бибер опровергла информацию о том, что плакала на Met Gala 2021 из-за того, что хулиган скандировал имя Селены. Она сказала, что ей "что-то попало в глаз".

"Я слышала, как все кричат, и опять же, я думаю, что какая-то часть меня оцепенела. Я была очень удивлена. Я не знала, так ли это на самом деле, пока не посмотрела видео".

Напомним, до знакомства с Бибером модель являлась его большой поклонницей. Когда у него начался роман с Селеной Гомес, она восхищалась их парой и даже подумать не могла, что вскоре сама станет женой Джастина.