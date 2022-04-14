Хейли Бибер пожаловалась на травлю со стороны фанатов Селены Гомес

Прежняя возлюбленная мужа модели преследует ее уже несколько лет.

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Американская модель и жена Джастина Бибер Хейли пожаловалась на травлю от фанатов его бывшей девушки, певицы Селены Гомес. Об этом пишет Сomplex.

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Под одним из видео в своем TikTok-аккаунте она написала:

"Это для вас, ребята, которые пишут это в комментариях каждый раз, когда я что-то публикую. Оставьте меня в покое с этим. Я занимаюсь своими делами. Я ничего не делаю, ничего не говорю. Оставь меня в покое, пожалуйста. Прошло уже достаточно времени, чтобы оставить меня в покое. Я умоляю вас. Это моя единственная просьба. Будьте несчастны где-нибудь в другом месте, пожалуйста", — отметила Хейли, не назвав конкретных имен, однако на фоне ряда громких скандалов всем все стало понятно.

Модель имела в виду фанатов Селены Гомес, неоднократно обвинявших Хейли в разрыве пары Селена-Джастин.

[ + – ] С Селеной Гомес Джастин Бибер встречался пару лет, несколько раз при этом расставаясь Фото: Instagram/Selena Gomez

Селена Гомес и Джастин Бибер встречались в юности несколько лет, однако они не раз расставались и восстанавливали свои отношения. Окончательно звездная пара рассталась в 2018 году. А уже через несколько месяцев после разрыва с первой любовью канадский певец сделал предложение Хейли. В сентябре 2018 года пара заключила официальный брак.

29-летняя Селена Гомес не раз называла отношения с Джастином Бибером "токсичными" и отмечала, что очень тяжело пережила расставание. После этого она долго боролась с депрессией, а впоследствии у знаменитости диагностировали биполярное расстройство.

[ + – ] Джастин Бибер и Хейли Бибер поженились в 2018 году

Из-за пережитых травм Селена организовала собственный проект, который помогает людям с ментальными проблемами.

Напомним, ранее Хейли Бибер назвала ежегодную вечеринку Института костюма Met Gala "проклятым местом". В частности, из-за фанатов Селены Гомес, которые затравили модель своими выкриками во время одного из мероприятий.

Также Фокус писал о том, что у жены Джастина Бибера обнаружили тромб в мозгу.