Хейли Бибер госпитализировали из-за тромба в мозге

Хейли Бибер уже выписали из больницы после госпитализации с симптомами, похожими на симптомы инсульта

Недавно супругу музыканта Джастина Бибера, Хейли Бибер, экстренно госпитализировали в больницу города Палм-Спрингс с симптомами инсульта. Причиной оказался небольшой тромб в мозге, о чем девушка рассказала в сторис у себя в Instagram сообщает Hello!

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"Утром в четверг я завтракала с мужем, когда у меня начались симптомы, обычно сопутствующие инсульту, и меня госпитализировали. Врачи нашли у меня в мозге небольшой тромб, который вызвал нехватку кислорода, но мое тело справилось с ним самостоятельно, и спустя несколько часов я уже была здорова", — рассказала модель.

Девушка поблагодарила подписчиков, которые беспокоились о ее здоровье, а также врачей и медсестер, и сообщила, что день, когда ее госпитализировали, был одним самых страшных моментов в ее жизни.

Напомним, что несколько недель назад супруг Хейли Бибер, Джастин Бибер перенес COVID-19 из-за чего вынужден был отменить концерт в Лас-Вегасе. Позже вирус диагностировали у его жены. Врачи допускают, что сгусток крови в мозгу Хейли возник из-за коронавирусной инфекции.

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