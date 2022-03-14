Гейлі Бібер госпіталізували через тромб у мозку

Гейлі Бібер уже виписали з лікарні після госпіталізації з ознаками, схожими на симптоми інсульту.

Нещодавно дружину музиканта Джастіна Бібера, Гейлі Бібер, екстрено госпіталізували до лікарні міста Палм-Спрінгс із симптомами інсульту. Причиною виявився невеликий тромб у мозку, про що дівчина розповіла у сторі в себе в Instagram повідомляє Hello!

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"Вранці в четвер я снідала з чоловіком, коли у мене почалися симптоми, зазвичай супутні до інсульту, і мене госпіталізували. Лікарі знайшли у мене в мозку невеликий тромб, який викликав нестачу кисню, але моє тіло впоралося з ним самостійно, і через кілька годин я вже була здорова", — розповіла модель.

Дівчина подякувала підписникам, які турбувалися про її здоров'я, а також лікарям та медсестрам, і повідомила, що день, коли її госпіталізували, був одним з найстрашніших моментів у її житті.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому чоловік Гейлі Бібер, Джастін Бібер переніс COVID-19, через що змушений був скасувати концерт у Лас-Вегасі. Пізніше вірус діагностували у дружини. Лікарі припускають, що потік крові в мозку Гейлі виник через коронавірусну інфекцію.

Як писав раніше Фокус, співак Джастін Бібер долучився до клубу любителів NFT і придбав за 1,3 млн доларів арт-токен мавпу, що нудьгує.