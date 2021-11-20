"Проклятое место", — Хейли Бибер прокомментировала скандал на Met Gala 2021

На Met Gala 2021 Хейли пришлось надеть солнцезащитные очки, чтобы скрыть свои эмоции.

24-летняя американская модель Хейли Бибер пришла на шоу Эллен Дедженерес. Во время разговора с ведущей Хейли впервые рассказала о скандале на Met Gala 2021, шоу, на котором она имела возможность присутствовать последние 6 лет. Во время ежегодного мероприятия Института костюма звезду довели до слез фанаты Селены Гомез, пишет Daily Mail.

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Дочь актера Стивена Болдуина отметила, что каждое ее появление на Met Gala заканчивается фиаско. Поэтому девушка не может избавиться от ощущения, что событие "проклятое" для нее после того, как она пережила несчастье в течение ее первых двух гала-концертов. "Впервые, когда я пришла в Метрополитен, я вывихнула косточку и сломала ногу. Мне было 18 лет. Иногда мне кажется, что Met Gala – проклятое место для меня", – подозревает Хейли. Ведущая в шутку посоветовала девушке стучать по дереву в таких случаях, когда подозреваешь какие-то потусторонние силы.

Стоит напомнить, что скандал на балу костюма в 2021 году заключался в том, что во время появления Хейли и ее мужа, 27-летнего певца Джастина Бибера на красной дорожке Met Gala, поклонники Селены Гомез, бывшей девушки Джастина, выкрикивали ее имя. В Сети даже есть кадры, как такие действия фанатов экс-подруги Джастина почти довели супермодель до слез.

После того, как муж Хейли успокоил ее, она надела солнцезащитные очки, чтобы скрыть свои эмоции.

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Также в ток-шоу Хейли дала совет людям, желающим уберечь свои отношения на долгое время. Она посоветовала всегда оставаться самостоятельной личностью и научиться даже в одиночку чувствовать себя комфортно. Таким образом, не нарушая личных границ друг друга в паре.

Напомним, недавно Хейли Бибер снялась в рекламной кампании для Victoria's Secret и стала лицом бренда.

Ранее мы сообщали, что Хейли Бибер в честь 3-й годовщины брака поделилась черно-белыми архивными снимками со дня женитьбы. Хейли и Джастин поженились в сентябре 2018 года.