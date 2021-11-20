"Прокляте місце", — Гейлі Бібер прокоментувала скандал на Met Gala 2021

На Met Gala 2021 Гейлі навіть довелося надягти сонцезахисні окуляри, аби приховати свої емоції

24-річна американська супермодель Гейлі Бібер прийшла на шоу Еллен Дедженерес. Під час розмови з ведучою Гейлі вперше розповіла про скандал на Met Gala 2021, шоу, на якому вона мала можливість бути присутньою останні 6 років. Під час щорічного заходу Інституту костюму зірку довели до сліз фанати Селени Гомез, пише Daily Mail.

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Донька актора Стівена Болдвіна зазначила, що кожна її поява на Met Gala закінчується фіаско. Тому дівчина не може позбутися відчуття, що подія "проклята" для неї після того, як вона пережила нещастя протягом її перших двох гала-концертів. "Вперше, коли я пішла в Метрополітен, я вивихнула кісточку і зламала ногу. Мені було 18 років. Іноді мені здається, що Met Gala — прокляте місце для мене", — підозрює Гейлі. Ведуча порадила дівчині стукати по дереву в таких випадках, коли підозрюєш якісь потойбічні сили.

Варто нагадати, що скандал цьогорічного шоу полягає в тому, що під час появи Гейлі та її чоловіка, 27-річного співака Джастіна Бібера на червоній доріжці Met Gala прихильники Селени Гомез, колишньої дівчини Джастіна, вигукували її ім'я. У мережі навіть є кадри, як такі дії фанатів колишньої Джастіна майже довели супермодель до сліз.

Після того, як чоловік Гейлі заспокоїв її, вона надягла сонцезахисні окуляри, аби приховати свої емоції.

[ + – ] Фото з весілля Гейлі та Джастіна

Також у токшоу Гейлі дала поради людям, які хочуть вберегти свої відносини на довгий час. Вона порадила завжди залишатися самостійною особистістю і навчитися навіть наодинці відчувати себе комфортно. Таким чином не порушуючи особистих кордонів одне одного в парі.

Нагадаємо, нещодавно Гейлі Бібер знялася в рекламній кампанії для Victoria's Secret та стала обличчям бренду.

Раніше ми повідомляли, що Гейлі Бібер на честь 3-ї річниці шлюбу поділилася чорно-білими архівними знімками з дня одруження. Гейлі та Джастін одружилися у вересні 2018 року.