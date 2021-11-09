Гейлі Бібер стала обличчям бренду Victoria's Secret

Хоч раніше бренд і заявляв, що змінює свою політику і тепер не працюватиме із супермоделями, але в результаті повернувся до старої практики

Відома модель Гейлі Бібер знялася в новій рекламній кампанії Victoria's Secret. І це після того, як керівники бренду запевняли, що змінюють свою політику і тепер із супермоделями не працюватимуть. Про це пише Daily Mail.

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Гейлі, яка заробляє тисячі доларів за показ і є однією з найбільш затребуваних моделей у світі, може вважатися супермоделлю, а тому її участь у рекламній кампанії викликала великий резонанс.

[ + – ] Гейлі Бібер у новій рекламній кампанії Victoria's Secret Фото: Instagram haileybieber [ + – ] Гейлі Бібер у новій рекламній кампанії Victoria's Secret Фото: Instagram haileybieber

Victoria's Secret уже звинуватили в лицемірстві.

Нагадаємо, раніше бренд вирішив сфокусуватися не на зовнішності дівчат, а на їхніх досягненнях. До співпраці він запросив представниць найрізноманітніших професій, зокрема актрису Пріянку Чопру та футболістку Меган Рапіноу.

Також у компанії заявляли, що дівчата більше не позуватимуть у спідній білизні, а також шанувальникам більше не бачити шикарних показів, під час яких моделі дефілювали на подіумі в розкішних образах з ангельськими крилами, за що їх прозвали "Ангелами".

[ + – ] Гейлі Бібер у новій рекламній кампанії Victoria's Secret Фото: Instagram haileybieber [ + – ] Гейлі Бібер у новій рекламній кампанії Victoria's Secret Фото: Instagram haileybieber

Але, схоже, нововведення не надто допомагають продажам, тож Victoria's Secret знову приваблює моделей і знімає їх у спідній білизні. Минулого тижня в новій рекламній кампанії марки знялася і Белла Хадід.

В останні роки компанію часто критикували за ідеалізацію жіночого тіла, моделі розповідали про сексуальні домагання та про те, як їм доводилося страждати через постійне недоїдання, щоб завжди відповідати нормам бренду. Компанія стала зазнавати серйозних збитків і вирішила переглянути свою політику, щоб реабілітуватися в очах громадськості.