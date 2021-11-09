Хейли Бибер стала лицом бренда Victoria's Secret

Хоть ранее бренд и заявлял, что меняет свою политику, и теперь не будет работать с супермоделями, но в итоге вернулся к старой практике

Известная модель Хейли Бибер снялась в новой рекламной кампании Victoria's Secret. И это после того, как руководители бренда заверяли, что меняют свою политику и теперь с супермоделями работать не будут. Об этом пишет Daily Mail.

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Хейли, которая зарабатывает тысячи долларов за показ и является одной из самых востребованных моделей в мире, точно может считаться супермоделью, а потому ее участие в рекламной кампании вызвало большой резонанс.

[ + – ] Хейли Бибер в новой рекламной кампании Victoria's Secret Фото: Instagram haileybieber [ + – ] Хейли Бибер в новой рекламной кампании Victoria's Secret Фото: Instagram haileybieber

Victoria's Secret уже обвинили в лицемерии.

Напомним, ранее бренд решил сфокусироваться не на внешности девушек, а на их достижениях. К сотрудничеству он пригласил представительниц самых разных профессий, в том числе актрису Приянку Чопру и футболистку Меган Рапино.

Также в компании заявляли, что девушки больше не будут позировать в нижнем белье, а также поклонникам больше не видать шикарных показов, во время которых модели дефилировали по подиуму в роскошных образах с ангельскими крыльями, за что их прозвали "Ангелами".

[ + – ] Хейли Бибер в новой рекламной кампании Victoria's Secret Фото: Instagram haileybieber [ + – ] Хейли Бибер в новой рекламной кампании Victoria's Secret Фото: Instagram haileybieber

Но, похоже, нововведения не слишком помогают продажам, так что Victoria's Secret снова привлекает моделей и снимает их в нижнем белье. На прошлой неделе в новой рекламной кампании марки снялась и Белла Хадид.

В последние годы компанию часто критиковали за идеализацию женского тела, модели рассказывали о сексуальных домогательствах и о том, как им приходилось страдать из-за постоянного недоедания, чтобы всегда соответствовать нормам бренда. Компания стала терпеть серьезные убытки и решила пересмотреть свою политику, чтобы реабилитироваться в глазах общественности.