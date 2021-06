Трансгендер, лыжница и футболистка: Victoria’s Secret представил новых "ангелов"

Бренд, столкнувшийся ранее с финансовыми проблемами и репутационными потерями из-за сексистского скандала, пересмотрел свою политику.

Всемирно известный бренд нижнего белья Victoriaʼs Secret, знаменитый своими роскошными показами с участием красивейших супермоделей мира, так называемых "ангелов" с идеальными фигурами и длинными стройными ногами, представил новый список звезд, которые будут представлять Victoriaʼs Secret в рамках его обновленной маркетинговой модели, пишет The New York Times.

Согласно информации издания, ангелов Victoriaʼs Secret больше нет. Вместо них 16 июня этого года бренд запустил две инициативы, получившие название The VS Collective и The Victoriaʼs Secret Global Fund for Womenʼs Cancer.

Первый описывается как "постоянно растущая группа опытных женщин, которые разделяют общую страсть к позитивным изменениям".

"Посредством социальных, культурных и деловых отношений коллектив VS будет работать над созданием новых партнерских программ, революционных коллекций продуктов, привлекательного и вдохновляющего контента и мобилизовать поддержку жизненно важных для женщин дел", – заявили в компании.

Первыми членами VS Collective стали модели, активисты, спортсмены и артисты со всего мира. В их числе – розоволосая чемпионка США по футболу Меган Рапино, индийско-американская актриса Приянка Чопра, южносуданско-австралийская модель Адут Акеч, фотограф из Лос-Анджелеса Аманда де Каденет, китайская лыжница Эйлин Гу, британская модель и активистка тела Палома Эльзессер и бразильская модель Валентина Сампайо, ставшая первой трансгендерной моделью Victoria Secret в 2019 году.

"В Victoriaʼs Secret мы находимся на невероятном пути к тому, чтобы стать ведущим в мире защитником интересов женщин. Это сдвиг, который мы принимаем из своей сути. Эти новые инициативы — только начало. Мы полны энергии и планируем предстоящую работу", – заявил генеральный директор бренда Мартин Уотерс.

Насколько успешным будет такой ход для бренда, который только недавно продавал нижнее белье под видом мужской фантазии и в последние годы подвергался тщательной проверке из-за отношений его владельца с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, а также оказался в эпицентре скандала, СМИ не берутся прогнозировать.

Речь идет о скандале, который разразился в прошлом году после того, как издание The New York Times заявило, что у компании Victoriaʼs Secret есть история "женоненавистничества, издевательств и преследований, согласно интервью с более чем 30 нынешними и бывшими руководителями, сотрудниками, подрядчиками и моделями, а также судом, и другие документы".

Годом ранее E!News сообщили, что бренд женской одежды столкнулся с многочисленными финансовыми препятствиями, включая серьезную конкуренцию со стороны таких инклюзивных брендов, как Aerie и Savage x Fenty, что, возможно, повлияло на снижение его продаж. Финансовый директор материнской компании L Brands Стюарт Бургдёрфер объявил в ноябре 2019 года, что "ангелам пора развесить свои ослепленные крылья, потому что показ мод по телевидению подходит к концу":

"Мы будем общаться с покупателями, но я бы сказал, что ничто не похоже на показ мод. Вы можете быть уверены, что мы будем общаться с клиентами через множество средств, включая социальные сети и различные, более современные платформы, если хотите", – сказал он.

Напомним, в январе прошлого года появилась информация, что 82-летний Лесли Векснер, владелец марки Victoriaʼs Secret, состояние которого Forbes на 29 января оценивает в $4,6 млрд, ведет переговоры о продаже бизнеса по производству женского белья или его части.