Модели в бикини начали кричать после поимки смертоносного морского "чудовища" (фото)

Франсия Джеймс была замечена на лодке в бикини и коротеньких джинсовых шортах, когда пыталась поймать на удочку что-то огромное.

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Бывшая модель Playboy Франсия Джеймс и ее подруги в бикини начали кричать об акулах, поймав на удочку огромное морское "чудовище" у южного побережья Флориды (США). Однако существо оказалось более смертоносным, чем они предполагали. Об этом пишет Daily Star.

Девушка с обложки журнала Playboy была замечена на лодке в бикини и коротеньких джинсовых шортах, когда пыталась поймать на удочку что-то огромное. Ее подруги-модели с восторгом кричали, когда вытаскивали большое существо из воды. Увидев "чудовище", одна из них приняла его за смертельно опасного хищника.

"Это акула", — кричала она, когда животное поднялось на поверхность.

Однако позже Франсия опознала улов как групер голиафа, поделившись кадрами в социальных сетях. Это один из самых крупных представителей семейства морских окуней, который обычно встречается на мелководье тропических вод вокруг коралловых и искусственных рифов, в западной части Атлантического океана от Флориды до Бразилии, а также в Мексиканском заливе и Карибском море.

Франсия Джеймс с подругой Фото: TikTok/francety Пойманный девушками групер голиаф Фото: TikTok/francety

Групер голиафы могут вырастать довольно крупными, некоторые особи достигают в длину более 8 футов (2,4 метра), а их вес может превышать 800 фунтов (363 килограмма). У них большая плоская голова и широкая пасть с мощными челюстями. Их тело крепкое, обычно коричневого или оливкового цвета, с темными пятнами или узорами, разбросанными по всему телу.

Издание отмечает, что женщины могли принять его за акулу, но известно, что эти рыбы-монстры способны проглотить морского хищника.

Ранее Фокус сообщал, что целый остров в Карибском море может оказаться под водой. Он был населен коренным народом Куна более 100 лет. Теперь 1200 жителей должны покинуть свою родину, прежде чем она полностью исчезнет под водой.

Также стало известно, что люди заметили выброшенную на берег рыбу, предвещающую катастрофу. Обитатель морских глубин считается самой крупной костистой рыбой. Гигант получил прозвище "рыба-землетрясение", поскольку считается, что он поднимается с большой глубины перед или после катастрофы.