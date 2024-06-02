Жители готовы бежать: целый остров в Карибском море может оказаться под водой (видео)

Остров был населен коренным народом Куна более 100 лет. Теперь 1200 жителей должны покинуть свою родину, прежде чем она полностью исчезнет под водой.

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Небольшой остров у берегов Панамы медленно погружается в море, вынуждая местное население переехать на материк. Об этом пишет AP.

Крошечный карибский остров Гарди Сугдуб (Gardi Sugdub) регулярно затапливает море. Расположенный в трех километрах от побережья Панамы, остров был населен коренным народом Куна более 100 лет и стал первым местом, откуда латиноамериканцы были переселены правительством. Теперь 1200 жителей должны покинуть свою родину, прежде чем она полностью исчезнет под водой.

Около 300 семей пакуют свои вещи, готовясь к кардинальным переменам. Люди, которые посвятили свою жизнь морю и туризму, на следующей неделе будут переселены на материк.

"Нам немного грустно, потому что мы оставим дома, которые знали всю жизнь. Мы потеряем связь с морем, где мы ловили рыбу, где купались и куда приезжали туристы. Море мало-помалу топит остров", — говорит 24-летняя Надин Моралес, которая готовится к переезду вместе со своей матерью, дядей и парнем.

Около 300 семей пакуют свои вещи, готовясь к кардинальным переменам Фото: Adri Salido

Сотрудник министерства жилищного строительства Панамы сообщил, что некоторые люди решили остаться на острове до тех пор, пока это не станет опасным для их здоровья, не назвав при этом конкретного числа. Власти не будут заставлять их уезжать, сказал чиновник на условиях анонимности.

Гарди Сугдуб — один из 50 населенных островов в архипелаге Гуна Яла. Его длина составляет всего 400 ярдов (366 метров), а ширина — 150 ярдов (137 метров). Карибский остров выступает над водой всего лишь на 40 сантиметров. Каждый год, особенно в ноябре и декабре, когда сильные ветры разгоняют волны, вода заливает улицы и проникает в дома.

Люди, которые посвятили свою жизнь морю и туризму, на следующей неделе будут переселены на материк Фото: Adri Salido

Коренные жители пытались укрепить край острова камнями, сваями и кораллами, но морская вода продолжает прибывать.

"В последнее время я вижу, что изменение климата оказало большое влияние. Теперь прилив достигает такого уровня, какого не было раньше, и жара становится невыносимой"., — говорит Моралес.

Строительство нового жилья

К концу следующего года жители острова Gardi Sugdub должны переехать в новое поселение на материке. Первые дома для них уже построены.

Однако строительство в настоящее время приостановлено из-за нехватки финансирования. Неизвестно, удастся ли осуществить переезд по плану, ведь времени на полноценное переселение остается все меньше.

Ранее Фокус сообщал, что озеро так сильно позеленело, что его видно из космоса. Водоем является крупным центром рыбалки, водных видов спорта и любимым местом для отдыха местных жителей.

Также стало известно, что люди заметили выброшенную на берег рыбу, предвещающую катастрофу. Обитатель морских глубин считается самой крупной костистой рыбой. Гигант получил прозвище "рыба-землетрясение", поскольку считается, что он поднимается с большой глубины перед или после катастрофы.