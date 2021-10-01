Супермодель Гейлі Бібер поділилася архівними весільними фото з нагоди річниці шлюбу

Джастін Бібер і Гейлі Болдвін зв'язали себе узами шлюбу 30 вересня 2018 року і з тих пір під пильною увагою ЗМІ.

24-річна американська модель і представниця акторської династії Болдвін Гейлі Бібер 30 вересня відзначила третю річницю весілля з 27-річним канадським співаком Джастіном Бібером, опублікувавши з цього приводу кілька чорно-білих весільних фото.

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На кадрах вона знову продемонструвала всім оригінальне весільне плаття від засновника бренду Off-White Вірджила Абло з відкритими плечима.

"9.30.18", — коротко підписала знімки вона.

[ + – ] Весілля Гейлі і Джастіна пройшло на курорті Montage Palmetto Bluff у Південній Кароліні

Весільна церемонія пройшла на курорті Montage Palmetto Bluff у Південній Кароліні. Пара обмінялася клятвами в каплиці Сомерсет на території розкішного готелю, а її гостями стали Ед Ширан, Кендалл і Кайлі Дженнер, Ашер і Джейден Сміт.

В одному зі своїх інтерв'ю після одруження Гейлі розповідала, що завжди мріяла, щоб плаття для неї створив саме Вірджил, який раніше абсолютно не займався подібними речами.

"Я просто відчуваю, що мій стиль і вуличний стиль є частиною того, ким я є, і Вірджил завжди був у полі мого зору із самого початку, і я просто відчуваю, що це круто бачити таке складне плаття від нього", — зізнавалася вона.

[ + – ] Сукню для Гейлі створив дизайнер Вірджил Абло Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Наряд доповнила довга фата (3,65 м) з фірмовим логотипом Абло і написом "Поки смерть не розлучить нас"

На нареченій була обручка від Tiffany за $500 тис і сережки з діамантами за $123 тис, а наречений надів годинник Audemars Piguet за $100 тис.

У свою чергу Джастін також привітав дружину із знаменною датою, поділившись весільним знімком і підписавши "З річницею весілля, малятко. Люблю тебе. До Місяця".

[ + – ] Джастін Бібер привітав дружину з річницею шлюбу Фото: Justin Bieber/Instagram

У минулому році співак у своєму серіалі "Сезони на YouTube" зізнався, що Гейлі взяла на себе ініціативу в плануванні їхнього важливого дня. Вона приймала практично всі рішення, що стосуються весілля, починаючи від меню і закінчуючи оформленням.

[ + – ] Весілля Гейлі і Джастіна стало однією з найбільш обговорюваних подій 2018 року Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Джастін і Гейлі знайомі з дитинства, і дівчина навіть супроводжувала його в багатьох поїздках і навіть відпочивала разом з родиною артиста. З 2010 року Бібер зустрічався із Селеною Гомес, з якою кілька разів рвав відносини, але у 2017-му вирішив повернутися до неї. Однак, ця спроба зазнала краху, і всього через кілька місяців він кличе заміж Гейлі. Ця новина приголомшила багато ЗМІ, а шанувальники вважали, що таким чином співак вирішив помститися колишній коханій.

[ + – ] Кадри з весілля

Після розкішного весілля перший рік відносини Гейлі і Джастіна були непростими, про що він сам не раз зізнавався. За його словами, вони боялися розкритися одне одному, щоб не образити, але з часом навчилися говорити і зараз будують сім'ю, про яку так мріяв Бібер.

Нагадаємо, Гейлі Бібер розповідала, що часто стикається з хейтом у соцмережах, тому що фанати Гомес не можуть пробачити їй, що вона нібито розбила найкрасивіший союз шоу-бізнесу.