"Люди тероризують мене": дружина Джастіна Бібера вперше розповіла про хейт у соцмережах

Дівчина знялася для журналу, приміряла розкішні речі в новій фотосесії і зізналася, що незважаючи на успіх у карʼєрі та знаменитого чоловіка, до сих пір не звикла до популярності, а папараці, які наступають на пʼяти, неабияк псують їй життя.

24-річна модель і дружина канадського співака Джастіна Бібера Гейлі блиснула в фотосесії для квітневого номера журналу Elle, позуючи фотографу Маріо Сорренто в купальниках і нарядах від кращих світових брендів.

Одна з найуспішніших моделей сучасності прикрасила не тільки обкладинку глянцю, позуючи в розшитому камінням кроп-топі від Versace, але й постала в бікіні та розкішних сукнях на сторінках видання.

Дівчину можна побачити в речах від Dolce & Gabbana, Versace, Simone Rocha, Saint Lauren, Marc Jacobs, Moschino Couture, Balenciaga.

У цілому фотосесія вийшла дуже чуттєвою та цікавою. Не менш захопливим виявилося й інтерв'ю з Гейлі, яка у вересні 2018 таємно вийшла заміж за Джастіна Бібера, а весілля "для людей" пара зіграла лише рік тому.

За словами моделі, після заміжжя їй довелося зіткнутися з немислимою хвилею хейту в соцмережі. Дійшло до того, що вона навіть була змушена відключити коментарі в Instagram.

"Я пам'ятаю, як хтось сказав мені, що відключення публічних коментарів дійсно знижує вашу залученість. І я подумала: "Мені плювати на залучення! Люди тероризують мене. Мені все одно!", — розповіла вона.

Гейлі зізналася, що страждає від своєї популярності та втомлюється від того, що папараці стали частиною її життя. Карантин і носіння масок допомогли їй на деякий час сховати обличчя та відчути себе вільнішою, однак дівчина зізнається, що носіння цього предмета на обличчі — не з приємних.

Про шлюб із Бібером Гейлі каже, що це — постійна робота, і що будь-які стосунки можуть як розвиватися, так і зазнати невдачі. З Джастіном вони дружать ще з юності й до свого шлюбу підійшли дуже усвідомлено, розуміючи, чого хочуть від життя. Коли в них виникають труднощі, подружжя йде до сімейного психолога.

У березні дівчина запустила свій канал на YouTube. У ньому вона зачіпає теми, близькі її серцю, від психічного здоров'я, шлюбу, віри і політики до моди, догляду за шкірою та макіяжу. Заразом вона сподівається, що теж повеселиться, пропонуючи шанувальникам більш відвертий погляд на її особисте життя, наприклад, на нещодавній дівич-вечір, який модель влаштувала для своїх близьких друзів, сестер Дженнер.

Наразі Гейлі та Джастін живуть в орендованій квартирі, поки триває ремонт в їхньому будинку в тюдорівському стилі площею 1 035 квадратних метрів за 25,8 мільйонів доларів у закритому селищі в Беверлі-парку. До того, як вийти заміж за Джастіна, вона знімала тільки квартиру. Будинок пара купила минулого літа, і зараз там триває реконструкція.

Дівчина зізналася, що, орендуючи житло, вони були змушені залишити двох своїх кішок породи саванна, які коштували їм 35 тисяч доларів, у двоюрідної сестри Гейлі, оскільки власники квартири заборонили тримати їм таких великих тварин.

Нагадаємо, пара почала зустрічатися після гучного розриву Джастіна з його подругою Селеною Гомес, яка навіть потрапила в психіатричну клініку з нервовим зривом. Гейлі, дочка молодшого з акторської династії Болдвін, Стівена, вперше зустрілася з Джастіном ще після його концерту в 2009 році. Тоді дівчині було всього 12 років, а співакові — 14.