"Люди терроризируют меня": жена Джастина Бибера впервые рассказала о хейте в соцсетях

Девушка снялась для журнала, примерила роскошные вещи в новой фотосессии и призналась, что несмотря на успех в карьере и знаменитого мужа, до сих пор не привыкла к известности, а папарацци, следующие по пятам, изрядно портят ей жизнь.

24-летняя модель и супруга канадского певца Джастина Бибера Хейли сверкнула в фотосессии для апрельского номера журнала Elle, позируя фотографу Марио Сорренти в купальниках и нарядах от лучших мировых брендов.

Одна из самых успешных моделей современности украсила не только обложку глянца, позируя в кроп-топе, расшитом камнями, от Versace, но и предстала в бикини и роскошных платьях на страницах издания.

Девушку можно увидеть в вещах от Dolce & Gabbana, Versace, Simone Rocha, Saint Lauren, Marc Jacobs, Moschino Couture, Balenciaga.

В целом фотосессия получилась очень чувственной и интересной. Не менее захватывающим оказалось и интервью с Хейли, которая в сентябре 2018 года тайно вышла замуж за Джастина Бибера, а свадьбу "для людей" пара сыграла лишь год спустя.

По словам модели, после замужества ей пришлось столкнуться с немыслимой волной хейта в соцсети. Дошло до того, что она даже была вынуждена отключить комментарии в Instagram.

"Я помню, как кто-то сказал мне, что отключение публичных комментариев действительно снижает вашу вовлеченность. И я подумала: "Мне плевать на вовлечение! Люди терроризируют меня. Мне все равно!", – рассказала она.

Хейли призналась, что страдает от своей известности и устает от того, что папарацци стали частью ее жизни. Карантин и ношение масок помогло ей на некоторое время спрятать лицо и почувствовать себя более свободной, однако девушка признается, что ношение этого предмета на лице – не из приятных.

О браке с Бибером Хейли говорит, что это – постоянная работа, и что любые отношения могут как развиваться, так и потерпеть неудачу. С Джастином они дружат еще с юности и к своему браку подошли очень осознанно, понимая, чего хотят от жизни. Когда у них возникают трудности, супруги идут к семейному психологу.

В марте девушка запустила свой канал на YouTube. В нем она затрагивает темы, близкие ее сердцу, от психического здоровья, брака, веры и политики до моды, ухода за кожей и макияжа. Попутно она надеется, что тоже повеселится, предлагая поклонникам более откровенный взгляд на ее личную жизнь, например, на недавний девичник, который модель устроила для своих близких друзей, сестер Дженнер.

На данный момент Хейли и Джастин живут в съемной квартире, пока идет ремонт в их доме в тюдоровском стиле площадью 1035 квадратных метров за 25,8 миллиона долларов в закрытом поселке в Беверли-парке. До того, как выйти замуж за Джастина, она снимала только квартиру. Дом пара купила прошлым летом, и сейчас там продолжается реконструкция.

Девушка призналась, что, арендуя жилье, они были вынуждены оставить двух своих кошек породы саванна, которые обошлись им в 35 тысяч долларов, у двоюродной сестры Хейли, поскольку владельцы квартиры запретили держать им таких крупных животных.

Напомним, пара начала встречаться после громкого разрыва Джастина с его подругой Селеной Гомес, та даже попала в психиатрическую клинику с нервным срывом. Хейли, дочь младшего из актерской династии Болдуинов, Стивена, первый раз встретилась с Джастином еще после его концерта в 2009 году. Тогда девушке было всего 12 лет, а певцу – 14.