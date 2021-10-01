Супермодель Хейли Бибер поделилась архивными свадебными фото по случаю годовщины брака

Джастин Бибер и Хейли Болдуин связали себя узами брака 30 сентября 2018 года и с тех пор находятся под пристальным вниманием СМИ.

24-летняя американская модель и представительница актерской династии Болдуинов Хейли Бибер 30 сентября отметила третью годовщину свадьбы с 27-летним канадским певцом Джастином Бибером, опубликовав по этому поводу несколько черно-белых свадебных фото.

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На кадрах она снова продемонстрировала всем оригинальное свадебное платье от основателя бренда Off-White Вирджила Абло открытыми плечами.

"9.30.18", – коротко подписала снимки она.

[ + – ] Свадьба Хейли и Джастина прошла на курорте Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине

Свадебная церемония прошла на курорте Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине. Пара обменялась клятвами в часовне Сомерсет на территории роскошного отеля, а ее гостями стали Эд Ширан, Кендалл и Кайли Дженнер, Ашер и Джейден Смит.

В одном из своих интервью после бракосочетания Хейли рассказывала, что всегда мечтала, чтобы платье для нее создал именно Вирджил, который ранее совершенно не занимался подобными вещами.

"Я просто чувствую, что мой стиль и уличный стиль являются частью того, кем я являюсь, и Вирджил всегда был в поле моего зрения с самого начала, и я просто чувствую, что это круто видеть такое замысловатое платье от него", – признавалась она.

[ + – ] Платье для Хейли создал дизайнер Вирджил Абло Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Наряд дополнила длинная фата (3,65м) с фирменным логотипом Абло и надписью "Пока смерть не разлучит нас"

На невесте было обручальное кольцо от Tiffany за $500 тыс и серьги с бриллиантами за $123 тыс, а жених надел часы Audemars Piguet за $100 тыс.

В свою очередь Джастин также поздравил супругу со знаменательной датой, поделившись свадебным снимком и подписав "С годовщиной свадьбы, малышка. Люблю тебя. До Луны".

[ + – ] Джастин Бибер поздравил жену с годовщиной брака Фото: Justin Bieber/Instagram

В прошлом году певец в своем сериале "Сезоны на YouTube" признался, что Хейли взяла на себя инициативу в планировании их важного дня. Она принимала практически все решения, касающиеся свадьбы, начиная от меню и заканчивая оформлением.

[ + – ] Свадьба Хейли и Джастина стала одним из самых обсуждаемых событий 2018 года Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Джастин и Хейли знакомы с детства, и девушка даже сопровождала его во многих поездках и даже отдыхала вместе с семьей артиста. С 2010 года Бибер встречался с Селеной Гомес, с которой несколько раз рвал отношения, но в 2017 –м решил вернуться к ней. Однако эта попытка потерпела крах, и всего через несколько месяцев он зовет замуж Хейли. Эта новость потрясла многие СМИ, а поклонник считали, что таким образом певец решил отомстить бывшей возлюбленной.

[ + – ] Кадры со свадьбы

После роскошной свадьбы первый год отношения Хейли и Джастина были непростыми, о чем он сам не раз признавался. По его словам, они боялись раскрыться друг другу, чтобы не обидеть, но со временем научились говорить и сейчас строят семью, о которой так мечтал Бибер.

Напомним, Хайли Бибер рассказывала, что часто сталкивается с хейтом в соцсетях, потому что фанаты Гомес не могут простить ей, что она якобы разбила самый красивый союз шоу-бизнеса.