Гейлі Бібер поскаржилася на травлю від фанатів Селени Гомес

Колишнє кохання чоловіка моделі переслідує її вже кілька років.

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Американська модель та дружина Джастіна Бібера Гейлі поскаржилася на травлю від фанатів його колишньої дівчини, співачки Селени Гомес. Про це пише Сomplex.

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Під одним з відео у своєму TikTok-акаунті вона написала:

"Це для вас, панове, які пишуть це у коментарях щоразу, коли я щось публікую. Дайте мені спокій з цим. Я займаюсь своїми справами. Я нічого не роблю, нічого не говорю. Дай мені спокій, будь ласка. Минуло вже достатньо часу, щоб дати мені спокій. Я благаю вас. Це моє єдине прохання. Будьте нещасні де-небудь в іншому місці, будь ласка", — зазначила Гейлі, не назвавши конкретних імен, проте на фоні низки гучних скандалів усім все стало зрозуміло.

Модель мала на увазі фанатів Селени Гомес, які неодноразово звинувачували Гейлі в розриві пари Селена-Джастін.

[ + – ] Із Селеною Гомес Джастін Бібер зустрічався кілька років, кілька разів при цьому розстаючись Фото: Instagram/Selena Gomez

Зазначимо, що Селена Гомес та Джастін Бібер зустрічалися в юності кілька років, проте вони не раз розлучалися та відновлювали свої стосунки. Остаточно зіркова пара розлучилася у 2018 році. А вже через кілька місяців після розриву з першим коханням канадський співак зробив пропозицію Гейлі. У вересні 2018 пара уклала офіційний шлюб.

29-річна Селена Гомес не раз називала стосунки з Джастіном Бібером "токсичними" і зазначала, що дуже важко пережила розлучення. Після цього вона довго боролася з депресією, а згодом у зірки діагностували біполярний розлад.

[ + – ] Джастін Бібер та Гейлі Бібер одружилися у 2018 році

Через пережиті травми Селена організувала власний проєкт, який допомагає людям із ментальними проблемами.

Нагадаємо, раніше Гейлі Бібер назвала щорічну вечірку Інституту костюму Met Gala "проклятим місцем". Зокрема через фанатів Селени Гомес, які зацькували модель своїми викриками під час одного із заходів.

Також Фокус писав про те, що в дружини Джастіна Бібера виявили тромб у мозку.