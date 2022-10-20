Джастін Бібер відреагував на спільне фото Гейлі та Селени Гомес

Музикант з повагою поставився до рішення дружини помиритися з його колишньою коханою.

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28-річний канадський співак Джастін Бібер відреагував на спільне фото своєї дружини Гейлі Бібер та колишньої дівчини Селени Гомес. Про це пише Entertainment Tonight.

За словами інсайдера видання, музикант з повагою поставився до того, що його дружина помирилася з Гомес.

"Він дуже задоволений тим фактом, що вони всі можуть рухатися далі", — зазначає джерело.

Зокрема інсайдер додав, що модель та співачка під час Academy Museum Gala були максимально розслабленими та хотіли показати всьому світу, що між ними більше немає різноголосся чи поганих почуттів. Саме для цього були зроблені ексклюзивні кадри, які вмить розлетілися по мережі та кілька днів активно обговорюються фанатами зіркового подружжя.

[ + – ] Гейлі Бібер та Селена Гомес на Academy Museum Gala

Джастін Бібер та Селена Гомес доволі тривалий час зустрічалися в підлітковому віці. Вони були однією з найпопулярніших юних пар світу шоубізу. Проте музиканти кілька разів голосно розходилися. А у 2018 після одного з таких розставань Джастін Бібер несподівано одружився з американською моделлю Гейлі Болдвін. Через це фанати Селени часто дорікають зірці подіумів, начебто саме вона стала причиною остаточного розриву Гомес та Бібера, а сам співак досі любить колишню дівчину.

[ + – ] Селена Гомес та Джастін Бібер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Гейлі Бібер сфотографувалася в обіймах із Селеною Гомес та розвінчала чутки про їхню ворожнечу.

Також Фокус писав про новий трендовий колір волосся Гейлі Бібер.