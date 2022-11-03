Cелена Гомес уперше прокоментувала своє фото з Гейлі Бібер

І Гейлі Бібер, і Селена Гомес наголошують, що між ними немає ворожнечі.

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30-річна американська співачка й акторка Селена Гомес, за сумісництвом колишня дівчина канадського співака Джастіна Бібера, вперше відповіла всім шанувальникам і хейтерам щодо спільного фото з нинішньою дружиною Джастіна Гейлі Бібер, зробленого на гала-вечорі Музею кіноакадемії в Лос-Анджелесі в середині жовтня. Вона заявила, що знімки "не мають великого значення" і що "це навіть неважливо". Такі слова пролунали в новому інтерв'ю виданню Vulture.

Знімок зробив фотограф Тайрелл Гемптон і потім опублікував його в Instagram із підписом: "Поворот сюжету".

Гейлі вже раніше говорила в подкасті Call Her Daddy, що її стосунки з Селеною були "повні поваги", і під час того ж інтерв'ю вона категорично заперечувала, що Джастін зраджував із нею Селену.

Бібер і Гомес почали зустрічатися ще підлітками. Пара розлучалася та знову сходилася, перш ніж остаточно розірвати стосунки у 2018 році. Незабаром після цього він повів під вінець Гейлі, з якою був знайомий багато років.

Після новин про весілля Джастіна в Селени стався нервовий зрив, пов'язаний із її вовчаком, і вона звернулася до фахівців, щоб поправити своє психічне здоров'я. Ця ситуація призвела до того, що фанати озброїлися проти молодят.

Через чотири роки після весілля дружина співака неодноразово зазнавала атаки хейтерів, але навчилася протистояти критиці. Не стрималася на публіці лише раз: на червоній доріжці гала-концерту Met Gala у вересні 2021 року глядачі скандували "Селена!" на адресу подружжя Біберів, і Гейлі розплакалася.

На захист дружини неодноразово виступав і сам Бібер. У 2020 році він у відповідь на пропозиції хейтерів вкотре принизити Гейлі відповів:

"Дуже важко вибрати правильний шлях, коли я бачу, як такі люди намагаються об'єднатися, щоб залякати людину, яку я люблю найбільше в цьому світі".

Сама Гейлі неодноразово просила недоброзичливців переключити свою увагу на когось іншого, оскільки вона втомилася комусь щось доводити.

"Минуло достатньо часу, щоб дати мені спокій. Я щиро вас благаю", — заявила вона.

Нагадаємо, Джастін Бібер прокоментував фото своєї дружини з колишньою дівчиною.