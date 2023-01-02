Селена Гомес і Нікола Пельтц зустріли Новий рік 2023 року в однакових сукнях

Селена відпочиває з Ніколою та Брукліном Бекхемом на яхті в Мексиці.

Related video

Судячи з усього, в акторки та співачки Селени Гомес з'явилися нові найкращі друзі: Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем. Вони вирушили зустрічати Новий рік 2023 року на курорт Лос-Кабос у Мексиці, і дівчата навіть одягли однакові сукні для новорічної вечірки на пляжі. Фото в парних образах вони опублікували у своїх Instagram.

Бруклін Бекхем відсвяткував Різдво із сім'єю Ніколи, а тепер пропустив і зустріч Нового року у сімейному колі. Вони вирушили відпочивати на яхті до мексиканського узбережжя і, зважаючи на все, чудово провели час.

Селена навіть назвала себе та Ніколу з Брукліном "групою" і найкращими друзями. Минулого року вони вже святкували разом День подяки, але зараз їхні стосунки очевидно перейшли на новий рівень.

Окрім Селени, Брукліна та Ніколи на яхті також відпочивала їхня спільна знайома: письменниця Ракель Стівенс.

Новий рік компанія зустріла на пляжі біля багаття. І для вечірки П'єрпаоло Піччолі, креативний директор Maison Valentino, створив для Ніколи та Селени однакові мінісукні, розшиті сріблястими паєтками.

[ + – ] Селена Гомес і Нікола Пельтц разом зустріли Новий рік 2023

Образ дівчата доповнили однаковими прозорими босоніжками на платформі.

"Дякую @maisonvalentino за сукні для мене та моїх ангелів! Відчула себе феєю!" — підписала знімки Селена Гомес.

Фото зробив Бруклін Бекхем. Той кілька років тому намагався стати модним фотографом, але після хвилі критики залишив це заняття і тепер просто фотографує свою дружину та її подруг для соцмереж.

[ + – ] Селена Гомес і Нікола Пельтц разом зустріли Новий рік 2023

Нагадаємо, два місяці тому Селена Гомес посварилася зі своєю колишньою найкращою подругою — Франсією Райсою, яка в 2017 році віддала їй свою нирку.

Гомес страждала від вовчака, їй була потрібна пересадка нирки і Франсія пожертвувала їй необхідний для виживання орган.

Дівчата багато років товаришували, проте у своєму документальному фільмі "Мій розум і я", який вийшов у листопаді, Селена Гомес взагалі не згадала Райсу та своєю найкращою подругою назвала Тейлор Свіфт. Райса була настільки ображена, що відписалася від Гомес у соцмережах і коротким коментарем: "як цікаво", висловила своє ставлення до того, що сталося.