Стало известно, с кем встречается Селена Гомес

Звездная пара вместе посещает приватные вечеринки, боулинг и кино.

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Стало известно, с кем встречается 30-летняя американская певица Селена Гомес. Об этом пишет US Weekly.

Избранником звезды сцены стал диджей Эндрю Таггарт. Пару уже несколько раз замечали на закрытых вечеринках, однако фото или видео очевидцам сделать не удалось.

"Они не пытаются скрыть свой роман, тайно посещая частные клубы", — рассказывает источник издания, близкий к знаменитостям.

[ + – ] Селена Гомес и Эндрю Таггарт

Также сообщается, что влюбленные уже ходили вместе в боулинг, кино, им очень весело вместе. А Селена Гомес "очень нежная" с новым возлюбленным и не может "оторвать от него рук".

33-летний Эндрю Таггарт – участник дуэта The Chainsmokers.

[ + – ] Селена Гомес Фото: selenagomez

Ранее в Сети Селене Гомес приписывали роман с братом Николы Пельтц, 33-летним хоккеистом Брэдом Пельтцом. Однако слухи не подтвердились.

До этого многие годы певица встречалась с канадским музыкантом Джастином Бибером. В сентябре 2018 года он женился на модели Хейли Болдуин всего через несколько месяцев после расставания с Гомес. После этого Селена активно не афишировала свою личную жизнь.

Напомним, Селена Гомес и Никола Пельтц сделали одинаковые татуировки.

Также Фокус писал об ответе Селены Гомес на критику ее лишнего веса.