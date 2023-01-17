Стало відомо, з ким зустрічається Селена Гомес

Зіркова пара разом відвідує приватні вечірки, боулінг та кіно.

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Стало відомо, з ким зустрічається 30-річна американська співачка Селена Гомес. Про це пише US Weekly.

Обранцем зірки сцени став діджей Ендрю Таггарт. Пару вже кілька разів помічали на закритих вечірках, проте фото чи відео очевидцям зробити не вдалося.

"Вони не намагаються приховати свій роман, таємно відвідуючи приватні клуби", — розповідає джерело видання, близьке до знаменитостей.

[ + – ] Селена Гомес та Ендрю Таггарт

Також повідомляється, що закохані вже ходили разом у боулінг, кіно, їм дуже весело разом. А Селена Гомес "дуже ніжна" з новим коханим і не може "відірвати від нього руки".

33-річний Ендрю Таггарт — учасник дуету The Chainsmokers.

[ + – ] Селена Гомес Фото: selenagomez

Раніше в мережі Селені Гомес приписували роман з братом Ніколи Пельтц, 33-річним хокеїстом Бредом Пельтцом. Проте чутки не підтвердилися.

До цього багато років співачка зустрічалася з канадським музикантом Джастіном Бібером. У вересні 2018 він одружився з моделлю Гейлі Болдвін всього за кілька місяців після розставання з Гомес. Після цього Селена активно не афішувала своє особисте життя.

Нагадаємо, Селена Гомес та Нікола Пельтц зробили однакові татуювання.

Також Фокус писав про відповідь Селени Гомес на критику її зайвої ваги.