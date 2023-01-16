Селена Гомес із сарказмом відповіла на коментарі про її зайву вагу
Напередодні артистка відвідала церемонію нагородження премією "Золотий глобус-2023".
30-річна американська акторка та співачка Селена Гомес відповіла хейтерам, які помітили, що вона набрала кілька кілограмів за новорічні свята. Про це пише Glamour.
Напередодні артистка відвідала зі своєю 9-річною сестрою церемонію нагородження премією "Золотий глобус". На захід вона обрала сукню з глибоким декольте та відкритими плечима. На що хейтери знаменитості почали засипати її коментарями про те, що помітили, що вона набрала кілька кілограмів.
Зірка сцени та екрану відповіла на зауваження хейтерів. Коли Селена Гомес поверталася із церемонії нагородження "Золотий глобус-2023", то в прямому ефірі у TikTok зізналася, що набрала вагу під час новорічних свят. Гомес додала, що нічого страшного у цьому не бачить.
"Я зараз трохи більша, ніж зазвичай, бо дуже добре провела свята", — з гумором відповіла американська знаменитість.
Раніше зірка зізнавалася, що не зможе самостійно народити дитину через те, що колись приймала особливі ліки.
Нагадаємо, Селена Гомес почала активно знайомити свою 9-річну сестру зі світом шоу-бізнесу. Зокрема зіркова родичка привела дівчинку на вечерю з Брукліном Бекхемом та Ніколою Пельтц.
Також Фокус писав про парні татуювання, які зробили Селена Гомес та Нікола Пельтц.