Селена Гомес із сарказмом відповіла на коментарі про її зайву вагу

Напередодні артистка відвідала церемонію нагородження премією "Золотий глобус-2023".

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30-річна американська акторка та співачка Селена Гомес відповіла хейтерам, які помітили, що вона набрала кілька кілограмів за новорічні свята. Про це пише Glamour.

Напередодні артистка відвідала зі своєю 9-річною сестрою церемонію нагородження премією "Золотий глобус". На захід вона обрала сукню з глибоким декольте та відкритими плечима. На що хейтери знаменитості почали засипати її коментарями про те, що помітили, що вона набрала кілька кілограмів.

[ + – ] Селена Гомес Фото: Getty Images

Зірка сцени та екрану відповіла на зауваження хейтерів. Коли Селена Гомес поверталася із церемонії нагородження "Золотий глобус-2023", то в прямому ефірі у TikTok зізналася, що набрала вагу під час новорічних свят. Гомес додала, що нічого страшного у цьому не бачить.

"Я зараз трохи більша, ніж зазвичай, бо дуже добре провела свята", — з гумором відповіла американська знаменитість.

[ + – ] Селена Гомес Фото: Getty Images

Раніше зірка зізнавалася, що не зможе самостійно народити дитину через те, що колись приймала особливі ліки.

Нагадаємо, Селена Гомес почала активно знайомити свою 9-річну сестру зі світом шоу-бізнесу. Зокрема зіркова родичка привела дівчинку на вечерю з Брукліном Бекхемом та Ніколою Пельтц.

Також Фокус писав про парні татуювання, які зробили Селена Гомес та Нікола Пельтц.