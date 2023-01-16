Селена Гомес с сарказмом ответила на комментарии о ее лишнем весе

Накануне артистка посетила церемонию награждения премией "Золотой глобус-2023".

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30-летняя американская актриса и певица Селена Гомес ответила хейтерам, которые заметили, что она набрала несколько килограммов за новогодние праздники. Об этом пишет Glamour.

Накануне артистка посетила со своей девятилетней сестрой церемонию награждения премией "Золотой глобус". На мероприятие она выбрала платье с глубоким декольте и открытыми плечами. На что хейтеры знаменитости начали засыпать ее комментариями о том, что заметили, что она набрала несколько килограммов.

[ + – ] Селена Гомес Фото: Getty Images

Звезда сцены и экрана ответила на замечания хейтеров. Когда Селена Гомес возвращалась с церемонии награждения "Золотой глобус-2023", то в прямом эфире TikTok призналась, что набрала вес во время новогодних праздников. Гомес добавила, что ничего страшного в этом не видит.

"Я сейчас немного больше, чем обычно, потому что очень хорошо провела праздники", — с юмором ответила американская знаменитость.

[ + – ] Селена Гомес Фото: Getty Images

Ранее звезда признавалась, что не сможет самостоятельно родить ребенка из-за того, что когда-то принимала особое лекарство.

Напомним, Селена Гомес начала активно знакомить свою 9-летнюю сестру с миром шоу-бизнеса. В частности, звездная родственница привела девочку на ужин с Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц.

Также Фокус писал о парных татуировках, которые сделали Селена Гомес и Никола Пельтц.