Селена Гомес привела 9-летнюю сестру на ужин с Николой Пельтц и Бруклином Бекхэмом (фото)

Никола Пельтц, день рождения у которой 9 января, отпраздновала его чуть раньше в компании подруги и ее сестры.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес приобщает свою девятилетнюю сестру Грейси к вечеринкам. В частности, артистка привела девочку на праздничный ужин со своими новыми лучшими друзьями Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц в ресторане Cecconi's в Лос-Анджелесе по случаю дня рождения невестки знаменитого британского футболиста. Фотографиями знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Селена выбрала для выхода в свет стильные черные брюки прямого кроя с асимметрично расположенными молниями на ногах, черном свитшоте Ferrari и винтажном жемчужном колье из трех нитей с застежкой из кристаллов или бриллиантов. Волосы она собрала в высокий пучок и завершила вечерний макияж ярко-красной помадой и спрятала глаза за темными солнцезащитными очками.

Грейси надела светло-серый кашемировый свитер с круглым вырезом, черную кожаную юбку и туфлях на толстой подошве.

Именинница блистала на ужине в прозрачном черном платье с асимметричным подолом, который начинался от бедра и заканчивался ниже колен.

Селена и Никола практически неразлучны с тех пор, как Пельтц устроила вечеринку по случаю премьеры документального фильма Гомес "Мой разум и я" в ноябре.

[ + – ] Селена Гомес и ее сестра по матери Грейси Тиффи

Грейси – сестра Селены от второго брака ее матери с Брайаном Тиффи. Также у нее есть еще одна сестра, Виктория "Тори" Гомес. Она родилась во втором браке отца певицы с Сарой Гомес.

Напомним, Селена Гомес и Никола Пельтц сделали парные татуировки.