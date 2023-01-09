Селена Гомес привела 9-річну сестру на вечерю з Ніколою Пельтц і Брукліном Бекхемом (фото)

Нікола Пельтц, день народження якої 9 січня, відсвяткувала його трохи раніше в компанії подруги та її сестри.

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30-річна американська співачка й акторка Селена Гомес долучає свою дев'ятирічну сестру Грейсі до вечірок. Зокрема, артистка привела дівчинку на святкову вечерю зі своїми новими найкращими друзями Брукліном Бекхемом і Ніколою Пельтц у ресторані Cecconi's у Лос-Анджелесі з нагоди дня народження невістки знаменитого британського футболіста. Фотографіями знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Селена вибрала для виходу у світ стильні чорні штани прямого крою з асиметрично розташованими блискавками на ногах, чорному світшоті Ferrari та вінтажному перловому кольє з трьох ниток із застібкою з кристалів або діамантів. Волосся вона зібрала у високий пучок і завершила вечірній макіяж яскраво-червоною помадою та сховала очі за темними сонцезахисними окулярами.

Грейсі одягла світло-сірий кашеміровий светр із круглим вирізом, чорну шкіряну спідницю й туфлі на товстій підошві.

Іменинниця сяяла на вечері в прозорій чорній сукні з асиметричним подолом, який починався від стегна та закінчувався нижче колін.

Селена та Нікола практично нерозлучні з того часу, як Пельтц влаштувала вечірку з нагоди прем'єри документального фільму Гомес "Мій розум і я" у листопаді.

[ + – ] Селена Гомес і її сестра по матері Грейсі Тіффі

Грейсі — сестра Селени від другого шлюбу її матері з Браяном Тіффі. Також має ще одну сестру, Вікторію "Торі" Гомес. Вона народилася в другому шлюбі батька співачки із Сарою Гомес.

Нагадаємо, Селена Гомес і Нікола Пельтц зробили парні татуювання.