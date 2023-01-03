Селена Гомес та Нікола Пельтц показали парні татуювання (фото)

Зіркові подруги зустріли Новий 2023 рік в однакових сукнях.

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30-річна американська співачка Селена Гомес показала парні татуювання з акторкою Ніколою Пельтц. Знімком вона поділилася у своєму Instagram.

Виявилося, що зірка сцени та дружина Брукліна Бекхема набили однакові тату — слово "ангел". Таке ж тату має на своєму тілі співачка Дуа Ліпа.

Селена Гомес та Нікола Пельтц зустріли разом 2023 рік. Для святкування знаменитості обрали однакові мінісукні від Valentino та прозорі босоніжки на високій платформі.

"Я люблю тебе, мій ангел", — прокоментувала одне з фото Селени Гомес Нікола Пельтц.

[ + – ] Селена Гомес та Нікола Пельтц показали парні тату

Окрім Селени, Ніколи та її чоловіка, Брукліна Бекхема на яхті також відпочивала їхня спільна знайома: письменниця Ракель Стівенс. Знаменитості відправилися до мексиканського узбережжя.

[ + – ] Селена Гомес та Нікола Пельтц

Син Вікторії та Девіда Бекхема знову пропустив важливе свято та був відсутній на родинному святкуванні у Лондоні. У новорічну ніч легендарний футболіст з дружиною та дітьми веселилися та дивились на салют у дворі свого будинку.

Нагадаємо, Селена Гомес та Нікола Пельтц святкували Новий рік в однакових образах.

Також Фокус писав про те, як 30-річна Селена Гомес виглядає без макіяжу.