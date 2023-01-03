Селена Гомес и Никола Пельтц показали парные татуировки (фото)

Звездные подруги встретили Новый 2023 год в одинаковых платьях.

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30-летняя американская певица Селена Гомес показала парные татуировки с актрисой Николой Пельтц. Снимком она поделилась в своем Instagram.

Оказалось, что звезда сцены и жена Бруклина Бекхэма набили одинаковые татуировки — слово "ангел". Такое же тату имеет на своем теле певица Дуа Липа.

Селена Гомес и Никола Пельтц встретили вместе 2023 год. Для празднования знаменитости выбрали одинаковые мини-платья от Valentino и прозрачные босоножки на высокой платформе.

"Я люблю тебя, мой ангел", — прокомментировала одно из фото Селены Гомес Никола Пельтц.

[ + – ] Селена Гомес и Никола Пельтц показали парные тату

Кроме Селены, Николы и ее мужа, Бруклина Бекхэма на яхте также отдыхала их общая знакомая: писательница Ракель Стивенс. Знаменитости отправились к мексиканскому побережью.

[ + – ] Селена Гомес и Никола Пельтц

Сын Виктории и Дэвида Бекхэма снова пропустил важный праздник и отсутствовал на семейном праздновании в Лондоне. В новогоднюю ночь легендарный футболист с женой и детьми веселились и смотрели на салют во дворе своего дома.

Напомним, Селена Гомес и Никола Пельтц праздновали Новый год в одинаковых образах.

Также Фокус писал о том, как 30-летняя Селена Гомес выглядит без макияжа.