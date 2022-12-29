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Стиль жизни

Селена Гомес показала себя без макияжа (фото)

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Фото: selenagomez | Селена Гомес

Бизнесвумен прорекламировала продукцию своего бренда косметики.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес показала себя без макияжа. В своем TikTok-аккаунте с более 40 млн подписчиков артистка опубликовала короткий ролик.

В начале бывшая девушка Джастина Бибера продемонстрировала свое лицо без макияжа. Она предстала перед камерой в халате и с полотенцем на голове.

Впоследствии артистка нанесла консиллер, гель для бровей, бронзер, румяну, хайлайтер и пудру. Соответственно все косметические продукты бренда Селены Гомес Rare Beauty. В конце видео знаменитость нанесла на губы карандаш и помаду.

"Счастливого Рождества всем от Rare Beauty! Люблю вас", — прокомментировала ролик 30-летняя Селена Гомес.

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В 2022 году американская знаменитость отпраздновала юбилей. Свое 30-летие артистка встретила в роскошном нежно-розовом платье Versace и с маникюром Тома Бачика.

"Большое спасибо за то, что вы были частью моей жизни, вот еще одно десятилетие!" — прокомментировала свой юбилей актриса и певица.

Напомним, Селена Гомес показала идеальный новогодний образ 2023.

Также Фокус писал о самой трендовой шубе зимы 2022/23, которую накануне продемонстрировала Селена Гомес.