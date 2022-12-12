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Стиль жизни

Селена Гомес показала идеальный образ для новогодних праздников (фото)

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Фото: Getty Images | Селена Гомес

Артистка сделала ставку на яркие оттенки и высокие каблуки.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес вышла в свет в идеальном total-pink образе. Об этом пишет Vogue.

Звезда сцены и экрана посетила вечеринку Saturday Night Live. Для выхода на публику она выбрала монохромный аутфит от Valentino. На Гомес был розовый трендовый объемный свитер, украшенный пайетками. К нему знаменитость добавила плотные колготки в тон основного наряда.

На ногах артистки были туфли на экстремальной платформе и высоком каблуке, которые сейчас находятся на пике популярности. Такую обувь выбирают многие звезды современности.

Волосы Селены Гомес были собраны в хвост, а на лице визажисты сделали вечерний макияж. В роли аксессуаров знаменитость добавила массивные серьги и кольца.

Селена Гомес Fullscreen
Селена Гомес
Фото: Getty Images

В последнее время Селена Гомес все чаще выходит на публику в стильных и интересных нарядах. В частности, на мероприятии Academy Museum gala в Лос-Анджелесе звезда появилась в образе, цена которого в общей сложности составляет около 15 миллионов гривен.

Селена Гомес Fullscreen
Селена Гомес
Фото: Getty Images

В этот же вечер певица сделала фото с женой своего бывшего бойфренда Джастина Бибера, моделью Хейли Бибер, развенчав все домыслы о вражде между женщинами.

Напомним, из-за употребления специальных лекарств Селена Гомес уже не сможет родить самостоятельно.

Также Фокус писал об идеальном деловом образе Селены Гомес, в котором она посетила бранч.