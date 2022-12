Селена Гомес в сдержанном образе посетила бранч Hitmakers

В эти выходные прошел бранч Variety Hitmakers — праздник музыкантов и их команд.

30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес посетила Variety’s 2022 Hitmakers Brunch в City Market Social House, где она получила награду "Песня из фильма года" за свой новый документальный фильм Apple TV+ My Mind&Me. Об этом пишет Elle.

Знаменитость была одета в элегантное, но простое маленькое черное платье от Totême. Платье без рукавов было сшито из мягкого бархата и скроено по изгибам ее шикарной фигуры. Подол заканчивался чуть выше ее лодыжек, обнажая черные виниловые шлепанцы, которые она обула на ноги.

Ярких красок в образ Гомес добавил радужный маникюр и золотые браслеты. Макияж звезда сделала с акцентом на глазах.

Ранее состоялась премьера документально фильма "Selena Gomez: My Mind and Me". Новая кинолента посвящена Селене Гомес и ее ментальному здоровью. Знаменитость долгое время уделяет этой важной теме немало внимания, а также активно принимает участие в разнообразных социальных проектах, пропагандируя внимательное отношение к своему здоровью.

Документалка охватывает шестилетний период становления Селены-знаменитости, что дает зрителям возможность изнутри посмотреть на все стороны жизни звезды, как на ее благотворительность, так и на интенсивную борьбу с различными заболеваниями.

Напомним, Селена Гомес оказалась в центре скандала после выхода своего фильма.. В киноленте Селена назвала певицу Тейлор Свифт своей "единственной подругой в шоу-бизнесе". Это задело другую ее подругу, актрису Франсию Райсу, которая пожертвовала ей почку в 2017 году.