Похудевшая Селена Гомес появилась на публике в красном total look (фото)

Знаменитость вместе с женихом посетила мероприятие, посвященное запуску нового продукта косметического бренда Селены.

32-летняя американская певица и актриса Селена Гомес, которая недавно удивила мир результатами похудения, была замечена в Нью-Йорке в среду днем ​​со своим женихом Бенни Бланко. На улице мегаполиса знаменитость появилась в ярко-красном ансамбле, пишет Red Carpet Fashion Awards.

Гомес и Бланко отправились на мероприятие, посвященное ее косметической линии Rare Beauty. По этому случаю артистка надела наряд от польского бренда Magda Butrym, который был в равной степени смелым и красивым. Свободный блейзер, боди и мини-юбка с крупной цветочной аппликацией стали ярким модным заявлением со стороны знаменитости.

Чтобы завершить свой монохромный образ, Селена дополнила наряд подходящими красными туфлями-лодочками, ювелирными украшениями EFFY и нанесла немного матовой помады Devoted Kind Words Matte Lipstick от Rare Beauty в красном оттенке.

Фото: Getty

Бенни Бланко надел стильное коричневое пальто поверх рубашки с цветочным принтом на пуговицах, темные джинсы, яркий плетеный ремень и ботинки со змеиным принтом.

Компания Rare Beauty, которую Гомес основала в 2020 году, отмечает выпуск новых румян Soft Pinch Matte Bouncy Blush. Необычайный успех косметического бренда помог превратить Гомес, уже состоявшуюся актрису и певицу, в миллиардершу. По данным Fortune, состояние звезды составляет $1,3 млрд, и более 80% этого богатства поступает от "доли в ее бренде косметики".

Недавно Гомес выпустила свой первый совместный альбом с Бланко "I Said I Love You First", в который вошли 14 песен о любви.

Ранее Фокус писал, что Селена Гомес продала за $12 кольцо стоимостью $3250, которое ей подарил ее жених.