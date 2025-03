Схудла Селена Гомес з'явилася на публіці в червоному total look (фото)

Знаменитість разом із нареченим відвідала захід, присвячений запуску нового продукту косметичного бренду Селени.

32-річна американська співачка й актриса Селена Гомес, яка нещодавно здивувала світ результатами схуднення, була помічена в Нью-Йорку в середу вденьзі своїм нареченим Бенні Бланко. На вулиці мегаполісу знаменитість з'явилася в яскраво-червоному ансамблі, пише Red Carpet Fashion Awards.

Гомес і Бланко вирушили на захід, присвячений її косметичній лінії Rare Beauty. З цієї нагоди артистка одягла вбрання від польського бренду Magda Butrym, яке було рівною мірою сміливим і красивим. Вільний блейзер, боді та мініспідниця з великою квітковою аплікацією стали яскравою модною заявою з боку знаменитості.

Щоб завершити свій монохромний образ, Селена доповнила вбрання відповідними червоними туфлями-човниками, ювелірними прикрасами EFFY і нанесла трохи матової помади Devoted Kind Words Matte Lipstick від Rare Beauty в червоному відтінку.

Бенні Бланко одягнув стильне коричневе пальто поверх сорочки з квітковим принтом на ґудзиках, темні джинси, яскравий плетений ремінь і черевики зі зміїним принтом.

Компанія Rare Beauty, яку Гомес заснувала 2020 року, відзначає випуск нових рум'ян Soft Pinch Matte Bouncy Matte Bouncy Blush. Надзвичайний успіх косметичного бренду допоміг перетворити Гомес, вже успішну актрису і співачку, на мільярдерку. За даними Fortune, статки зірки становлять $1,3 млрд, і понад 80% цього багатства надходить від "частки в її бренді косметики".

Нещодавно Гомес випустила свій перший спільний альбом з Бланко "I Said I Love You First", до якого увійшли 14 пісень про кохання.

Раніше Фокус писав, що Селена Гомес продала за $12 каблучку вартістю $3250, яку їй подарував її наречений.