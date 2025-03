Селена Гомес продала за $12 каблучку вартістю $3250, яку їй подарував її наречений (фото)

Співачка розпочала промокампанію альбому "I Said I Love You First", створеного разом із Бенні Бланко.

32-річна американська співачка Селена Гомес продала свою діамантову каблучку вартістю понад $3 тисячі, подаровану їй коханим Бенні Бланко, всього за $12. Цим вона дала старт кампанії "12 днів справді рідкісних речей", поділившись 12 "рідкісними спогадами" зі своїми шанувальниками, поки вона відраховує час до виходу її та її нареченого спільного альбому "I Said I Love You First", пише Page Six.

Першою в цьому списку і стала діамантова каблучка "B" від Jacquie Aiche. Вона показала її фото в сторіс Instagram ще в грудні 2023 року, щоб підтвердити свій роман з музичним продюсером. Дизайн прикраси унікальний у своєму роді, з 0,44 каратами паве з діамантів. Її ціна — $3250.

"У перший день #12DaysOfReallyRareStuff, який також є зворотним відліком до I Said I Love You First, мені здалося доречним вибрати щось, що є символом початку наших стосунків. Це та справжнісінька каблучка, яку я опублікувала у своїй історії в Instagram у грудні 2023 року", – написала зірка.

У другий день розіграшу Гомес зірка дала шанувальникам шанс виграти підписану сумку Coach Selena Grace ($395), дизайн якої розробила сама співачка, безкоштовно, а переможця сповістили електронною поштою.

У грудні 2024 року Селена замінила цю каблучку на обручку з центральним каменем маркіза в соборній оправі з великою каблучкою вічності діамантового ограновування. Бланко освідчився після року стосунків з артисткою, подарувавши їй прикрасу, дизайн якої придумав сам.

Співачка любить похвалитися своєю обручкою

"Я просто намагався не облажатися", – сказав Бенні під час спільного інтерв'ю журналу Interview. За словами Гомес, це діамант, про який вона "завжди мріяла".

Ще 2015 року у своїй пісні "Good For You" вона співала: "Я на моїх діамантах маркіза / Я діамант маркіза".

Про каблучку своєї мрії Селена заспівала ще 2015 року

Пара, яка заручилася в грудні минулого року, того ж місяця придбала розкішний будинок за $35 млн, проте дату свого весілля поки не повідомляє.

