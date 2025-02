Стильно і дуже дорого: Селена Гомес і Бенні Бланко купили будинок за $35 млн

Пара не афішує покупку, але відомо, що нерухомість вони купили відразу після заручин у грудні минулого року.

32-річна акторка і співачка мексиканського походження Селена Гомес та її 36-річний наречений-продюсер Бенні Бланко, які побралися в грудні минулого року, ще не одружилися, але вже обзавелися розкішним сімейним гніздечком в одному з найпрестижніших районів Лос-Анджелеса. Пара одразу після заручин купила маєток у Беверлі-Гіллз, виклавши за нього $35 млн, що стало однією з найдорожчих угод із нерухомістю в престижному анклаві 2024 року, пише TMZ.

Будинок в іспанському стилі має сім спалень і 12 ванних кімнат, бібліотеку, гвинтові сходи, оранжерею, фітнес-центр і басейн.

Про нове придбання закохані не поширюються, зате з радістю діляться анонсом про майбутній спільний музичний проект. Вони готують колекцію пісень про кохання.

"Я завжди обманюю вас, друзі. Мій НОВИЙ альбом I Said I Love You First, записаний з моїм найкращим другом @bennyblanco, виходить 21 березня", – повідомила артистка.

Селена Гомес повідомила про заручини в грудні минулого року

Нещодавно Селена заявила, що має намір зосередитися на своїй акторській кар'єрі та відсунути музику на другий план. Під час грудневої розмови з Сіршею Ронан для серії Actors on Actors телеканалу Variety вона зазначила:

"Я безумовно думаю, що моя сильна сторона, ймовірно, акторство. Але одна річ, якою я пишаюся в музиці, — це здатність розповідати історію — мої улюблені пісні переважно балади, і вони дуже прозорі та чесні. Але я думаю, що, можливо, я трохи застара для життя поп-зірки. Я щиро така щаслива просто перебувати в цій новій ері мого життя, тому що багато в чому це тільки початок".

Останнім музичним проєктом Селени став іспаномовний альбом Revelación, випущений у березні 2021 року майже чотири роки тому.

З Бенні Селена стала по-справжньому щасливою

Вона успішно знімається в серіалі "Вбивства в одній будівлі", а також зіграла у фільмі "Емілія Перес", номінованому на 13 премій "Оскар 2025".

Раніше Фокус писав, що Селена Гомес відреагувала на образи колеги з фільму "Емілія Перес", яка обізвала її "багатим щуром".