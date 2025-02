Стильно и очень дорого: Селена Гомес и Бенни Бланко купили дом за $35 млн

Пара не афиширует покупку, но известно, что недвижимость они купили сразу после помолвки в декабре прошлого года.

32-летняя актриса и певица мексиканского происхождения Селена Гомес и ее 36-летний жених-продюсер Бенни Бланко, которые обручились в декабре прошлого года, еще не поженились, но уже обзавелись роскошным семейным гнездышком в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса. Пара сразу после помолвки купила особняк в Беверли-Хиллз, выложив за него $35 млн, что стало одной из самых дорогих сделок с недвижимостью в престижном анклаве в 2024 году, пишет TMZ.

Дом в испанском стиле имеет семь спален и 12 ванных комнат, библиотеку, винтовую лестницу, оранжерею, фитнес-центр и бассейн.

О новом приобретении влюбленные не распространяются, зато с радостью делятся анонсом о предстоящем совместном музыкальном проекте. Они готовят коллекцию песен о любви.

"Я всегда обманываю вас, ребята. Мой НОВЫЙ альбом I Said I Love You First, записанный с моим лучшим другом @bennyblanco, выходит 21 марта", – сообщила артистка.

Селена Гомес сообщила о помолвке в декабре прошлого года

Недавно Селена заявила, что намерена сосредоточиться на своей актерской карьере и отодвинуть музыку на второй план. Во время декабрьского разговора с Сиршей Ронан для серии Actors on Actors телеканала Variety она отметила:

"Я определенно думаю, что моя сильная сторона, вероятно, актерство. Но одна вещь, которой я горжусь в музыке, — это способность рассказывать историю — мои любимые песни в основном баллады, и они очень прозрачны и честны. Но я думаю, что, возможно, я немного старовата для жизни поп-звезды. Я искренне так счастлива просто находиться в этой новой эре моей жизни, потому что во многом это только начало".

Последним музыкальным проектом Селены стал испаноязычный альбом Revelación, выпущенный в марте 2021 года почти четыре года назад.

С Бенни Селена стала по-настоящему счастливой

Она успешно снимается в сериале "Убийства в одном здании", а также сыграла в фильме "Эмилия Перес", номинированном на 13 премий "Оскар 2025".

