Трансгендерная номинантка на "Оскар" обозвала Селену Гомес "богатой крысой"

Все скандальные твиты Гаскон давно удалила, но после того, как скриншоты всплыли в сети, многие пользователи требуют лишить ее номинации на "Оскар".

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52-летняя испанская трансгендерная актриса Карла София Гаскон, которую номинировали на "Оскар 2025" в категории "Лучшая актриса" за роль в мюзикле "Эмилия Перес", не только публиковала расистские и исламофобские твиты, но и писала оскорбительные сообщения по отношению к своим коллегам, пишет The Latin Times.

В частности, досталось от нее Селене Гомес, ее коллеге по фильму, номинированному в 13 категориях. В своем твите 2022 года Гаскон, которая вошла в историю как первая трансгендерная звезда, номинированная на премию "Лучшая актриса", раскритиковала Гомес, прокомментировав теперь уже ставшую культовой фотографию Селены и Хейли Бибер, позирующих вместе, несмотря на продолжающиеся слухи о вражде из-за брака Хейли с бывшим парнем Селены Джастином Бибером.

Фото: Instagram

"Она богатая крыса, которая играет бедняжку, когда может, и никогда не перестанет беспокоить своего бывшего парня и его жену", – написала Гаскон. Всего за несколько месяцев до публикации комментария Карла сделала репост новости об "Эмилии Перес", где ее имя появилось рядом с именами Гомес и Зои Салданы в качестве потенциальных участников съемок.

Фото: Скриншот

Недавно Гаскон дала интервью бразильской газете, где раскритиковала онлайн-кампании, которые, по ее мнению, специально атакуют ее и фильм "Эмилия Перес", и, намекнула, что в этом замешана ее конкурентка по награде бразильская актриса Фернанда Торрес.

Однако Гомес и Торрес – не единственные, кому досталось от Карлы. В 2020 году она стыдила певицу Адель за то, что у той после похудения обвисла кожа на руках. Под ее острое перо попал и режиссер Гильермо дель Торо.

Теперь фанаты призывают Академию "отменить ее номинацию", а один из комментариев гласит: "Вот почему Адель выиграла ее, а ВЫ ее потеряете". Шансы на это могут быть весьма высокими, поскольку в посте от 2021 года она критиковала премию Американской киноакадемии.

"Все больше и больше #Оскары выглядят как церемония для независимых и протестных фильмов, я не знала, смотрю ли я афрокорейский фестиваль, демонстрацию Black Lives Matter или 8M. Кроме этого, отвратительный, отвратительный гала", – написала она.

Знаменитость ранее удалила все скандальные сообщения и даже попросила прощения у поклонников.

Карла София Гаскон, урожденная Хуан Карлос Гаскон, появилась на свет 31 марта 1972 года в Алькобендасе, Испания. Она получила актерское образование в Школе кинематографии и аудиовизуальных средств Мадридского сообщества.

Карла София Гаскон – первая трансгендерная актриса, номинированная на "Оскар"

В 2016 году Карла совершила каминг-аут как трансгендерная женщина, а в 2018-м начала транспереход. В 2018 году испанка опубликовала мемуары под названием "Карсия, необыкновенная история".

Ранее Фокус писал, какие работы претендуют на "Оскар 2025" в категории "Лучший фильм".