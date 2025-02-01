Трансгендерна номінантка на "Оскар" обізвала Селену Гомес "багатим щуром"

Усі скандальні твіти Гаскон давно видалила, але після того, як скріншоти спливли в мережі, багато користувачів вимагають позбавити її номінації на "Оскар".

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52-річна іспанська трансгендерна акторка Карла Софія Гаскон, яку номінували на "Оскар 2025" у категорії "Найкраща акторка" за роль у мюзиклі "Емілія Перес", не лише публікувала расистські та ісламофобські твіти, а й писала образливі повідомлення щодо своїх колег, пише The Latin Times.

Зокрема, дісталося від неї Селені Гомес, її колезі по фільму, номінованому в 13 категоріях. У своєму твіті 2022 року Гаскон, яка увійшла в історію як перша трансґендерна зірка, номінована на премію "Найкраща акторка", розкритикувала Гомес, прокоментувавши фотографію Селени і Гейлі Бібер, які позують разом і стали культовими, незважаючи на чутки про ворожнечу, що тривають через шлюб Гейлі з колишнім хлопцем Селени Джастіном Бібером.

Фото: Instagram

"Вона багатий щур, який грає бідолаху, коли може, і ніколи не перестане турбувати свого колишнього хлопця і його дружину", – написала Гаскон. Лише за кілька місяців до публікації коментаря Карла зробила репост новини про "Емілію Перес", де її ім'я з'явилося поруч з іменами Гомес і Зої Салдани як потенційних учасників зйомок.

Фото: Скриншот

Нещодавно Гаскон дала інтерв'ю бразильській газеті, де розкритикувала онлайн-кампанії, які, на її думку, спеціально атакують її і фільм "Емілія Перес", і, натякнула, що до цього причетна її конкурентка за нагородою, бразильська актриса Фернанда Торрес.

Однак Гомес і Торрес – не єдині, кому дісталося від Карли. У 2020 році вона соромила співачку Адель за те, що в тієї після схуднення обвисла шкіра на руках. Під її гостре перо потрапив і режисер Гільєрмо дель Торо.

Тепер фанати закликають Академію "скасувати її номінацію", а один із коментарів говорить: "Ось чому Адель виграла її, а ВИ її втратите". Шанси на це можуть бути досить високими, оскільки в пості від 2021 року вона критикувала премію Американської кіноакадемії.

"Дедалі більше і більше #Оскари виглядають як церемонія для незалежних і протестних фільмів, я не знала, чи дивлюся я афрокорейський фестиваль, демонстрацію Black Lives Matter або 8M. Крім цього, огидний, огидний гала", – написала вона.

Знаменитість раніше видалила всі скандальні дописи і навіть попросила вибачення у шанувальників.

Карла Софія Гаскон, уроджена Хуан Карлос Гаскон, з'явилася на світ 31 березня 1972 року в Алькобендасі, Іспанія. Вона здобула акторську освіту в Школі кінематографії та аудіовізуальних засобів Мадридської спільноти.

Карла Софія Гаскон — перша трансгендерна акторка, номінована на "Оскар"

У 2016 році Карла здійснила камінг-аут як трансґендерна жінка, а у 2018-му почала трансперехід. У 2018 році іспанка опублікувала мемуари під назвою "Карсія, незвичайна історія".

Раніше Фокус писав, які роботи претендують на "Оскар 2025" у категорії "Найкращий фільм".