Трансгендерна акторка, номінована на "Оскар", потрапила в скандал через видалені твіти

Акторка вибачилася за думки, якими ділилася кілька років тому, і заявила, що завжди боролася за краще.

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52-річна іспанська акторка Карла Софія Гаскон (до початку транспереходу 2016 року Хуан Карлос Гаскон), номінована на "Оскара 2025" у категорії "Найкраща акторка" за роль у фільмі "Емілія Перес", потрапила в скандал після того, як у мережі спливли її твіти за 2020 рік, де вона зробила кілька расистських та ісламофобських зауважень, пише The Guardian.

Гаскон, яка стала першою трансгендерною жінкою, котра претендує на найвищу кінонагороду, видалила дописи, проте їхні скріни пішли гуляти мережею.

Зокрема вона іспанською мовою назвала Джорджа Флойда "героєм-мучеником" за кілька тижнів після його смерті та написала:

"Я щиро вірю, що далеко не всі коли-небудь дбали про Джорджа Флойда, наркомана і шахрая, але його смерть стала ще одним підтвердженням того, що є ті, хто все ще вважає чорношкірих мавпами без прав, і ті, хто вважає поліцію вбивцями. Усе це неправильно".

Далі Карла Софія заявила, що це "вже не питання расизму, а питання соціальних класів, які відчувають загрозу один від одного".

У листопаді 2020 року вона також написала про "дедалі більшу кількість мусульман в Іспанії":

"Щоразу, коли я йду забирати свою доньку зі школи, я бачу дедалі більше жінок із покритим волоссям і в спідницях до п'ят. Можливо, наступного року замість англійської нам доведеться викладати арабську".

Інший твіт свідчив:

"Поки ми не заборонимо релігії, що суперечать європейським цінностям і порушують права людини, такі як іслам, під захистом свободи віросповідання, ми не покладемо край частині величезної проблеми, з якою ми стикаємося. Віра маніпулює тими, хто чіпляється за віру".

Раніше, ще у 2016 році Гаскон опублікувала пост, де написала: У твіті від 2016 року вона також написала: "Іслам стає розсадником інфекції для людства, яку терміново потрібно вилікувати".

Серед твітів були й дописи з критикою "Оскара". Після 2021 року, де "Земля кочівників" отримала нагороду за найкращий фільм, Гаскон розмістила новий твіт:

"Дедалі більше й більше #Оскари стають схожими на церемонію для незалежних і протестних фільмів, я не знала, чи дивлюся я афрокорейський фестиваль, демонстрацію Black Lives Matter або 8M. Крім того, це потворний, потворний гала-концерт".

Однак після того, як торік вона отримала приз за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі, актриса змінила думку.

"Я хочу визнати обговорення моїх минулих постів у соціальних мережах, які заподіяли біль. Як людина з маргіналізованої спільноти, я надто добре знаю ці страждання, і я глибоко шкодую про тих, кому я заподіяла біль. Усе своє життя я боролася за кращий світ. Я вірю, що світло завжди переможе темряву", — заявила вона.

Тиждень тому Карла знову дала привід для пересудів після того, як в інтерв'ю бразильській газеті розкритикувала онлайн-кампанії, які, на її думку, спеціально атакують її та фільм "Емілія Перес", і, натякнула, що до цього причетна її конкурентка за нагородою, бразильська актриса Фернанда Торрес.

"Мені не подобаються команди лідерів думок — людей, які працюють із певними артистами та навмисно намагаються принизити нашу роботу, мою і мого фільму, тому що це ні до чого не веде. Не потрібно руйнувати чиюсь роботу, щоб виділити іншу. Я ніколи не говорила нічого поганого про Фернанду Торрес чи її фільм. Однак є люди, які працюють із нею, які принижують мене та "Емілію Перез". Це говорить більше про їхній фільм, ніж про мій", — сказала актриса.

Карла Софія Гаскон побічно звинуватила конкурентку в боротьбі за "Оскар" у кампанії проти себе

Ні Netflix, ні Американська кіноакадемія поки ніяк не прокоментували видалені пости Гаскон.

Кримінально-комедійний мюзикл "Емілія Перес" номінований на 13 премій "Оскар", що є рекордом для фільму не англійською мовою. Однак картина зазнала критики як з боку спільноти ЛГБТК+, так і в Мексиці, де і відбувається дія.

Правозахисна група Glaad назвала його "глибоко ретроградним зображенням трансґендерної жінки" і що він є "кроком назад" у плані репрезентації, тоді як фільм звинувачують в увічненні мексиканських стереотипів.

За роль у фільмі "Емілія Перес" Карла отримала "Золотий глобус"

"Якщо в "Емілії Перес" є речі, які здаються шокуючими, то мені шкода… Кіно не дає відповідей, воно тільки ставить запитання. Але, можливо, запитання в "Емілії Перес" неправильні", — вибачився французький режисер Жак Одіар.

Фільм "Емілія Перес" розповідає про успішну адвокатку Риту Моро Кастро, яка працює у великій фірмі і більше займається відбілюванням кримінальних авторитетів, ніж користю правосуддю. У якийсь момент до неї звертається грізний бос наркокартелю Хуан Дель Монте, він же Манітас, який хоче піти з бізнесу і зникнути, зробивши трансперехід.

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