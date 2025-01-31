Трансгендерная актриса, номинированная на "Оскар", попала в скандал из-за удаленных твитов

Актриса принесла извинения за мысли, которыми делилась несколько лет назад, и заявила, что всегда боролась за лучшее.

Related video

52-летняя испанская актриса Карла София Гаскон (до начала трансперехода в 2016 году Хуан Карлос Гаскон), номинированная на "Оскар 2025" в категории "Лучшая актриса" за роль в фильме "Эмилия Перес", попала в скандал после того, как в сети всплыли ее твиты за 2020 год, где она сделала несколько расистских и исламофобских замечаний, пишет The Guardian.

Гаскон, ставшая первой трансгендерной женщиной, которая претендует на наивысшую кинонаграду, удалила сообщения, однако их скрины пошли гулять по сети.

В частности она на испанском языке назвала Джорджа Флойда "героем-мучеником" через несколько недель после его смерти и написала:

"Я искренне верю, что очень немногие когда-либо заботились о Джордже Флойде, наркомане и мошеннике, но его смерть послужила еще одним подтверждением того, что есть те, кто все еще считает чернокожих обезьянами без прав, и те, кто считает полицию убийцами. Все это неправильно".

Далее Карла София заявила, что это "уже не вопрос расизма, а вопрос социальных классов, которые чувствуют угрозу друг от друга".

В ноябре 2020 года она также написала о "все большем количестве мусульман в Испании":

"Каждый раз, когда я иду забирать свою дочь из школы, я вижу все больше женщин с покрытыми волосами и в юбках до пят. Может быть, в следующем году вместо английского нам придется преподавать арабский".

Другой твит гласил:

"Пока мы не запретим религии, противоречащие европейским ценностям и нарушающие права человека, такие как ислам, под защитой свободы вероисповедания, мы не положим конец части огромной проблемы, с которой мы сталкиваемся. Вера манипулирует теми, кто цепляется за веру".

Ранее, еще в 2016 году Гаскон опубликовала пост, где написала: В твите от 2016 года она также написала: "Ислам становится рассадником инфекции для человечества, которую срочно нужно вылечить".

Среди твитов были и сообщения с критикой "Оскара". После 2021 года, где "Земля кочевников" получила награду за лучший фильм, Гаскон разместила новый твит:

"Все больше и больше #Оскары становятся похожими на церемонию для независимых и протестных фильмов, я не знала, смотрю ли я афрокорейский фестиваль, демонстрацию Black Lives Matter или 8M. Кроме того, это уродливый, уродливый гала-концерт".

Однако после того, как в прошлом году она получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале, актриса поменяла мнение.

"Я хочу признать обсуждение моих прошлых постов в социальных сетях, которые причинили боль. Как человек из маргинализованного сообщества, я слишком хорошо знаю эти страдания, и я глубоко сожалею о тех, кому я причинила боль. Всю свою жизнь я боролась за лучший мир. Я верю, что свет всегда победит тьму", – заявила она.

Неделю назад Карла снова дала повод для пересудов после того, как в интервью бразильской газете раскритиковала онлайн-кампании, которые, по ее мнению, специально атакуют ее и фильм "Эмилия Перес", и, намекнула, что в этом замешана ее конкурентка по награде бразильская актриса Фернанда Торрес.

"Мне не нравятся команды лидеров мнений — людей, которые работают с определенными артистами и намеренно пытаются принизить нашу работу, мою и моего фильма, потому что это ни к чему не ведет. Не нужно разрушать чью-то работу, чтобы выделить другую. Я никогда не говорила ничего плохого о Фернанде Торрес или ее фильме. Однако есть люди, работающие с ней, которые принижают меня и "Эмилию Перез". Это говорит больше об их фильме, чем о моем", – сказала актриса.

Карла София Гаскон косвенно обвинила конкурентку в борьбе за "Оскар" в кампании против себя

Ни Netflix, ни Американская киноакадемия пока никак не прокомментировали удаленные посты Гаскон.

Криминально-комедийный мюзикл "Эмилия Перес" номинирован на 13 премий "Оскар", что является рекордом для фильма не на английском языке. Однако картина подверглась критике как со стороны сообщества ЛГБТК+, так и в Мексике, где и происходит действие.

Правозащитная группа Glaad назвала его "глубоко ретроградным изображением трансгендерной женщины" и что он представляет собой "шаг назад" в плане репрезентации, в то время как фильм обвиняют в увековечении мексиканских стереотипов.

За роль в фильме "Эмилия Перес" Карла получила "Золотой глобус"

"Если в "Эмилии Перес" есть вещи, которые кажутся шокирующими, то мне жаль… Кино не дает ответов, оно только задает вопросы. Но, возможно, вопросы в "Эмилии Перес" неверны", – извинился французский режиссер Жак Одиар.

Фильм "Эмилия Перес" рассказывает об успешном адвокате Рите Моро Кастро, которая работает в крупной фирме и больше занимается отбеливанием криминальных авторитетов, чем пользой правосудию. В какой-то момент к ней обращается грозный босс наркокартеля Хуан Дель Монте, он же Манитас, который хочет уйти из бизнеса и исчезнуть, сделав транспереход.

Ранее Фокус писал, какие фильмы претендуют на "Оскар 2025".