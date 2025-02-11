"Богатая крыса": Селена Гомес отреагировала на оскорбления коллеги из фильма "Эмилия Перес"

Карла София Гаскон накануне "Оскара-2025" попала в ряд скандалов. В частности, она оскорбила свою коллегу.

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Американская певица и актриса Селена Гомес отреагировала на то, что коллега по фильму "Эмилия Перес" назвала ее "богатой крысой". Об этом пишет Independent.

Принимая награду "Виртуозы" на кинофестивале в Санта-Барбаре, Селена отреагировала на споры, которые омрачают фильм, номинированный на "Оскар-2025".

"Я в порядке. Я действительно в порядке. Часть магии исчезла, но я продолжаю гордиться тем, что я сделала. И очень благодарна. Я ни о чем не жалею, более того, я снималась бы в этом фильме ("Эмилии Перес", — ред.) снова и снова, если бы могла", — ответила артистка на вопрос журналиста на Международном кинофестивале.

В конце января 2025 года появились старые твиты главной актрисы из фильма "Эмилия Перес" Карлы Софии Гаскон, в которых она поделилась противоречивыми взглядами на несколько тем, в частности личности, религию и разнообразие на "Оскаре". Кроме этого, она назвала Селену Гомес "богатой крысой".

Карла София Гаскон Фото: karsiagascon/instagram

"Она богатая крыса, которая играет беднягу, когда может, и никогда не перестанет беспокоить своего бывшего парня и его жену", — написала звезда экрана.

Впоследствии Гаскон это отрицала, сказав CNN en Español: "Конечно, это не мое. Я никогда ничего не говорила о своей партнерше. Я бы никогда не обращалась к ней таким образом".

Трейлер фильма "Эмилия Перес"

Несмотря на споры о твитах, в этом сезоне наград у Гаскон высокие ожидания, в частности в номинациях на "Оскар" за лучшую женскую роль.

Напомним, Селена Гомес вышла на публику с женихом.

Также Фокус писал об эмоциональной реакции Селены Гомес на решение Трампа.